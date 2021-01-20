Впервые за 30 лет в Мангистау родились четверняшки

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Жительница Актау, 25-летняя Самира Гасанова, 15 декабря родила сразу четверых детей. Поскольку беременность была тяжёлой, врачи приняли решение прооперировать девушку на 30-ой неделе. У молодой мамы родился мальчик и три девочки, их назвали Расул, Фанара, Айла и Нарин.



- Я не могу скрыть свою радость. Наши родители счастливы за нас. От имени семьи хочу поблагодарить врачей, которые помогли моим детям благополучно родиться, - рассказала Самира Гасанова.



Для девушки эти роды были первыми. Самый крупный ребенок родился весом 1 390 грамм, а самый маленький – 1 190 грамм. В течение 36 дней дети находились под наблюдением врачей перинатального центра. И новорождённые, и мама находятся в хорошем состоянии. Сегодня, 20 января, их выписали из Центра материнства и детства Актау.



- В прошлом году в нашем центре появились на свет две тройни и 147 детей-близнецов. Всего в 2020 году родились 8 610 детей, - сообщила Тойдик Жумагамбетова, врач-неонатолог областного перинатального центра матери и ребенка.