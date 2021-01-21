Утки-лебеди: Автор вирусного ролика о фламинго вновь «летал» над озером Караколь

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Лебедей и уток на озере Караколь Азамат Сарсенбаев снял 20 января.
Автор ролика считает рациональным установить у водоема смотровые площадки, чтобы каждый мог наслаждаться таким зрелищем.
Напомним, что местный житель Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю фламинго. Позже данным видео заинтересовались в инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Азамат Сарсенбаев обнаружил нарушения в вынесенном ему предупреждении. По данному делу началась судебная тяжба.
Автор ролика считает рациональным установить у водоема смотровые площадки, чтобы каждый мог наслаждаться таким зрелищем.
- Слушать голоса такого громадного количества лебедей и уток на столь близком расстоянии - неописуемое удовольствие, - поделился Азамат Сарсенбаев.
Напомним, что местный житель Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю фламинго. Позже данным видео заинтересовались в инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Азамат Сарсенбаев обнаружил нарушения в вынесенном ему предупреждении. По данному делу началась судебная тяжба.