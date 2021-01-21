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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 610

Утки-лебеди: Автор вирусного ролика о фламинго вновь «летал» над озером Караколь

Автор нашумевшего видео о фламинго Азамат Сарсенбаев на этот раз запечатлел стаи лебедей и уток, поселившихся на озере Караколь.

Кадр видео
Лебедей и уток на озере Караколь Азамат Сарсенбаев снял 20 января.

Автор ролика считает рациональным установить у водоема смотровые площадки, чтобы каждый мог наслаждаться таким зрелищем.

- Слушать голоса такого громадного количества лебедей и уток на столь близком расстоянии - неописуемое удовольствие, - поделился Азамат Сарсенбаев.




Напомним, что местный житель Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю фламинго. Позже данным видео заинтересовались в инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Азамат Сарсенбаев обнаружил нарушения в вынесенном ему предупреждении. По данному делу началась судебная тяжба.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • Феникс
 Гудериан (Посетители) Сегодня, 14:15
Какие смотровые площядки. Вы в своем уме?
Вся дикая природа с озера сбежит как толко туда попрется человечество толпами.
 
-4
  • Сергей Владимиров
  • Lelik72
  • Вован
  • sergei 66
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • TU-154
  • GuF
 Жанар (Посетители) Сегодня, 13:37
Слушать голоса такого громадного количества лебедей и уток на столь близком расстоянии - неописуемое удовольствие, - поделился Азамат Сарсенбаев.

Ни ужели это нарушителя покоя перелётных птиц которые зимуют здесь, ни кто не может привлечь к ответственности?!.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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