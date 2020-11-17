Жителя Актау могут наказать за видео со стаей фламинго на озере

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Об этом Азамат Сарсенбаев сообщил в Facebook, прикрепив к посту извещение с требованием явиться 18 ноября в инспекцию лесного хозяйства и животного мира из-за съёмки фламинго, которые внесены в Красную книгу РК.
- В общем, не нашёл статью административного кодекса РК, по которому меня, как я предполагаю, хотят привлечь к ответственности за съёмки фламинго. Объяснительную написал. Теперь же упорно хотят встретиться. На мой элементарный, по сути, вопрос сотрудникам комитета лесного хозяйства и животного мира - зачем - они отмалчиваются. Короче, хотите по закону, штрафуйте, будем разбираться на правовом поле, заодно изучу вопрос о заповедных зонах, думаю, много чего узнаю для себя! — пишет Азамат Сарсенбаев.
Между тем, пресс-секретарь Министерства экологии РК Самал Ибраева написала в комментариях к посту, что постарается разобраться в сложившейся ситуации.
Другие комментаторы встали на сторону Сарсенбаева, отметив, что виновных за избиение тюленей оправдали, в том время, как за фото фламинго хотят выписать штраф.
Напомним, что местный житель Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю фламинго.
- В общем, не нашёл статью административного кодекса РК, по которому меня, как я предполагаю, хотят привлечь к ответственности за съёмки фламинго. Объяснительную написал. Теперь же упорно хотят встретиться. На мой элементарный, по сути, вопрос сотрудникам комитета лесного хозяйства и животного мира - зачем - они отмалчиваются. Короче, хотите по закону, штрафуйте, будем разбираться на правовом поле, заодно изучу вопрос о заповедных зонах, думаю, много чего узнаю для себя! — пишет Азамат Сарсенбаев.
Между тем, пресс-секретарь Министерства экологии РК Самал Ибраева написала в комментариях к посту, что постарается разобраться в сложившейся ситуации.
Другие комментаторы встали на сторону Сарсенбаева, отметив, что виновных за избиение тюленей оправдали, в том время, как за фото фламинго хотят выписать штраф.
Напомним, что местный житель Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю фламинго.