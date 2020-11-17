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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:32

Просмотров: 3198

Жителя Актау могут наказать за видео со стаей фламинго на озере

Фотографиями жителя Актау Азамата Сарсенбаева, на которых запечатлена стая розовых фламинго на озере Караколь, заинтересовались в инспекции лесного хозяйства и животного мира, передаёт ИА «NewTimes.kz».

Кадр видео
Об этом Азамат Сарсенбаев сообщил в Facebook, прикрепив к посту извещение с требованием явиться 18 ноября в инспекцию лесного хозяйства и животного мира из-за съёмки фламинго, которые внесены в Красную книгу РК.

Жителя Актау могут наказать за видео со стаей фламинго на озере


- В общем, не нашёл статью административного кодекса РК, по которому меня, как я предполагаю, хотят привлечь к ответственности за съёмки фламинго. Объяснительную написал. Теперь же упорно хотят встретиться. На мой элементарный, по сути, вопрос сотрудникам комитета лесного хозяйства и животного мира - зачем - они отмалчиваются. Короче, хотите по закону, штрафуйте, будем разбираться на правовом поле, заодно изучу вопрос о заповедных зонах, думаю, много чего узнаю для себя! — пишет Азамат Сарсенбаев.

Между тем, пресс-секретарь Министерства экологии РК Самал Ибраева написала в комментариях к посту, что постарается разобраться в сложившейся ситуации.

Другие комментаторы встали на сторону Сарсенбаева, отметив, что виновных за избиение тюленей оправдали, в том время, как за фото фламинго хотят выписать штраф.

Напомним, что местный житель Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю фламинго.



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Комментарии ( 8 )

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Gor (Посетители) Сегодня, 15:12
slavik,
В законе есть статьи как могут летать дроны. В том же законе запрещено летать без регистрации дрона и без заявки. А еще в законе запрещают полеты в запретных зонах и заповедниках.
Это фотограф нарушил не один закон. Им еще не заинтересовалась транспортная прокуратура за нарушение воздушного пространства.
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 14:34
Он не первый и не второй, кто выкладывает подобные видео с фламинго. Почему же тогда он первый кандидат на штраф? Где они раньше были?
Если действительно отмалчиваются, значит сказать нечего, соответственно, наказывать не за что.
 
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 slavik (Посетители) Сегодня, 13:49
Если в законе нет запрета на использование для съёмок летательных аппаратов(дронов) в заповедных местах, значит и нет нарушения. А если это представляет угрозу для краснокнижных обитателей, то пропишите и потом применяйте санкции. Разрешено всё, что не запрещает закон.
 
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 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 13:10
Погонять пугливых птиц дроном, а потом выложить видео в сеть - не есть талант художника, но хамство.
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:03
Проблема не в фото птиц, а в том что приезжает куча народа с квадрокоптерами и пугают птиц пролетающими квадрокоптерами у них над головами. Гоняя стаю по озеру. Писали уже об этом.
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 13:02
Должны быть какие-то правила фото и видео-съемки редких животных. Если все будут тревожить и без того редких животных, только потому что это Красиво, мы останемся одни в природе. Я стопроцентно уверен, что для подобных съемок нужно разрешение.
 
-1
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 бася (Посетители) Сегодня, 12:41
почему человек получивший мало мальскую власть ,напрочь теряет свой разум? или может потому их и берут в чиновники,что там никогда и не было мозгов?
за то что фотографируют лебедей на берегу,ещё не придумали собирать штрафы? а там и за виды на море тоже можно стрясти чего нить,пусть даже на сигареты))
 
-2
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 vaterloo (Посетители) Сегодня, 12:41
У нас что съемки в заповедной зоне запрещены!!!??? Любой гражданин может подойти и делать видео и фото съемку это не запрещено законом! А избиение тюленей это угроза жизни животным!! Больше внимание на противоправные действия!! А не на людей которые снимают красоту нашего края и выкладывают на всеобщее обозрение!!!
 
 

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