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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:12

Просмотров: 919

Дело о фламинго: Автор вирусного ролика из Актау не согласен с вынесенным ему предупреждением

Автор нашумевшего видео о фламинго Азамат Сарсенбаев обнаружил нарушения в вынесенном ему предупреждении. По данному делу началась судебная тяжба. Об этом он высказался в социальных сетях.

Кадр видео
Азамат Сарсенбаев довел рассмотрение административного правонарушения по статье 378 КоАП РК до разбирательств на правовом поле.

По его словам, должностными лицами инспекции лесного хозяйства и животного мира были допущены нарушения при составлении протокола в отношении него, и при рассмотрении его жалобы.

- Я 9 декабря письменно обратился в инспекцию с заявлением, где просил передать рассмотрение материала в суд. Государственный инспектор проигнорировал мое обращение, тем самым нарушил мое конституционное право – право на судебную защиту. То есть, дело рассмотрено неуполномоченным лицом, что является безусловным основанием для отмены постановления. Протокол о правонарушении составили без моего участия, а после мне не предоставили копию (не направили по почте в течение двух суток, как того требует законодательство). Намного позже я получил копию протокола вместе с копией постановления уже о привлечении к ответственности. Тем самым они лишили меня права на обжалование действий инспекторов по составлению протокола, - поделился Азамат Сарсенбаев.


Кроме того, как заявил Азамат Сарсенбаев, нарушен язык производства по делам об административных правонарушениях: протокол был составлен неуполномоченным лицом.

- Статья 378 КоАП РК не предусматривает ответственность за запуск квадрокоптера на (над) территорией заказника. Запуск беспилотного летательного аппарата над территорией заказника не входит в состав административного правонарушения по вышеуказанной статье. Основным документом, которым предусматриваются ограничения и запреты на территории заказника, является Паспорт заказника (Статья 25 Закона об особо охраняемых территориях). Данный документ не запрещает полеты над заказником. Есть постановление главы региона от октября 2020 года, где указаны ограничения и запреты на территории заказника, но не запрет на съемки, - сказал автор видеоролика.


Как отметил Азамат Сарсенбаев, на его вопрос о причинении вреда экологии государственный инспектор ответил, что фламинго улетели, испугавшись его дрона. Этим и был нанесен ущерб.

- Напомню общеизвестный факт, что стаи фламинго прилетают на озеро Караколь для того, чтобы отдохнуть пару недель и двигаться дальше. Они не гнездятся у нас, не выращивают потомство и не рассматривают наш край как постоянное место обитания. Поэтому глупо обвинять меня в том, что и так случилось бы. Без какой-либо самокритики скажу, что ролик с фламинго реально взорвал интернет и стал вирусным роликом мирового масштаба. Где его только не публиковали... Бесконечные звонки и просьбы для разрешения публикации у себя от представителей таких ведущих мировых новостных порталов и телеканалов как Fox, CNN, BBC, ABC, Agence France-Presse, а также японские, австралийские, турецкие и российские медиа-холдинги, - добавил автор видеоролика о фламинго.


Первое судебное разбирательство по данному делу прошло в минувший вторник, 12 января, но спор так и не был разрешен. Со слов Азамата Сарсенбаева, заседание суда перенесли на следующую неделю.

Напомним, что местный житель Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю фламинго. Позже данным видео заинтересовались в инспекции лесного хозяйства и животного мира.




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Комментарии ( 3 )

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-2
  • Vladimir7737
  • TU-154
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Daulet201999
  • Ну Ну
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 20:00
Маразм крепчает...Азамат молодец, хорошим делом занимаешься...а вот инспекция лесного хозяйства и животного мира не там показываешь свои полномочия...явная некомпитентность...Азаматовский дрон не даёт покоя бракашам наверное??? stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Daulet201999
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:32
У государственного инспектора мозги улетели.причем очень давно и навсегда...
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 19:25
Во вервых они не улетели а лиш взлетели и приземлились. Во вторых протокол они могут оформить и без вашего присутствия, но должны были вам об этом уведомить хотябы по почте, или выйти с письмом в УВД о Вашем приводе для составления протокола, если они ничего этого не сделали, то не имели право составлять протокол, так как не сдела все чтобы вас найти. Проверить это сейчас легко, исходящий и т.д у них электронной базе есть и за одним числом отписаться не получится. А вообще пишут в протоколе установлено что Азамат Сарсенбаев запустил беспилотные и т.д., а как они установили что именно Азамат запускал? Может ему готовую запись принесли, материал сломать можно.
 
 

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