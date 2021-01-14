Дело о фламинго: Автор вирусного ролика из Актау не согласен с вынесенным ему предупреждением

- Я 9 декабря письменно обратился в инспекцию с заявлением, где просил передать рассмотрение материала в суд. Государственный инспектор проигнорировал мое обращение, тем самым нарушил мое конституционное право – право на судебную защиту. То есть, дело рассмотрено неуполномоченным лицом, что является безусловным основанием для отмены постановления. Протокол о правонарушении составили без моего участия, а после мне не предоставили копию (не направили по почте в течение двух суток, как того требует законодательство). Намного позже я получил копию протокола вместе с копией постановления уже о привлечении к ответственности. Тем самым они лишили меня права на обжалование действий инспекторов по составлению протокола, - поделился Азамат Сарсенбаев.

- Статья 378 КоАП РК не предусматривает ответственность за запуск квадрокоптера на (над) территорией заказника. Запуск беспилотного летательного аппарата над территорией заказника не входит в состав административного правонарушения по вышеуказанной статье. Основным документом, которым предусматриваются ограничения и запреты на территории заказника, является Паспорт заказника (Статья 25 Закона об особо охраняемых территориях). Данный документ не запрещает полеты над заказником. Есть постановление главы региона от октября 2020 года, где указаны ограничения и запреты на территории заказника, но не запрет на съемки, - сказал автор видеоролика.

- Напомню общеизвестный факт, что стаи фламинго прилетают на озеро Караколь для того, чтобы отдохнуть пару недель и двигаться дальше. Они не гнездятся у нас, не выращивают потомство и не рассматривают наш край как постоянное место обитания. Поэтому глупо обвинять меня в том, что и так случилось бы. Без какой-либо самокритики скажу, что ролик с фламинго реально взорвал интернет и стал вирусным роликом мирового масштаба. Где его только не публиковали... Бесконечные звонки и просьбы для разрешения публикации у себя от представителей таких ведущих мировых новостных порталов и телеканалов как Fox, CNN, BBC, ABC, Agence France-Presse, а также японские, австралийские, турецкие и российские медиа-холдинги, - добавил автор видеоролика о фламинго.