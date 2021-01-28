Кайтсёрферы устроили «покатушки» на Каспии в Актау

Для кайтсёрферов подвернулась возможность получить адреналин на Каспийском море в Актау, в районе Приморского.- вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом). Спорт становится популярнее из года в год.