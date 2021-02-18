На трассе Актау - Форт-Шевченко перевернулся грузовик марки Shaсman

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 февраля в 11:10 на 43 километре автодороги Актау - Форт-Шевченко.- Водитель грузового автотранспорта Shaсman не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. На водителя автотранспорта составлен административный протокол по статье 620 КоАП РК. Пострадавших нет, - отметили в полиции региона.