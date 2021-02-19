Застройщик жилого комплекса в 14 микрорайоне Актау пообещал вместо вырубленного дерева высадить 10 новых

Жители 14 микрорайона Актау возмущены уничтожением деревьев возле 39 и 33 домами застройщиком.- Имеют ли право субъекты хозяйственной деятельности уничтожать зеленые насаждения (деревья) в черте города без предварительного согласования с городской администрацией? Получали ли они какие-либо разрешения на выкорчевывание деревьев, находящихся в районе стройки, - жалуются горожане.В строительной компании ТОО «DEBO строй» разъяснили, что все работы согласованы в акимате.- Строительно-монтажные работы (СМР) по возведению малоэтажного жилого комплекса начаты нами на основании разрешительных документов, выданных местными исполнительными органами. Для начала СМР территория участка была огорожена, ведутся подготовительные работы, а также проводится зачистка прилежащей территории для организации отдельного въезда спецтехники, в ходе чего было вырублено одно дерево, - рассказал застройщик.Согласно эскизному проекту территория жилого комплекса предусматривает наличия озеленения.Застройщик уверил, что взял на себя обязательство высадить 10 новых деревьев вместо одного вырубленного.