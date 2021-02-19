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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:25

Просмотров: 2097

Застройщик жилого комплекса в 14 микрорайоне Актау пообещал вместо вырубленного дерева высадить 10 новых

В редакцию «Lada.kz» обратились жители 14 микрорайона Актау с жалобой на вырубку деревьев при проведении строительных работ между 39 и 33 домами. Застройщик уверяет, что все работы согласованы с местными исполнительными органами.

Кадр видео
Жители 14 микрорайона Актау возмущены уничтожением деревьев возле 39 и 33 домами застройщиком.



- Имеют ли право субъекты хозяйственной деятельности уничтожать зеленые насаждения (деревья) в черте города без предварительного согласования с городской администрацией? Получали ли они какие-либо разрешения на выкорчевывание деревьев, находящихся в районе стройки, - жалуются горожане.

В строительной компании ТОО «DEBO строй» разъяснили, что все работы согласованы в акимате.

- Строительно-монтажные работы (СМР) по возведению малоэтажного жилого комплекса начаты нами на основании разрешительных документов, выданных местными исполнительными органами. Для начала СМР территория участка была огорожена, ведутся подготовительные работы, а также проводится зачистка прилежащей территории для организации отдельного въезда спецтехники, в ходе чего было вырублено одно дерево, - рассказал застройщик.

Согласно эскизному проекту территория жилого комплекса предусматривает наличия озеленения.

Застройщик уверил, что взял на себя обязательство высадить 10 новых деревьев вместо одного вырубленного.



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Комментарии ( 7 )

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капучина (Посетители) Сегодня, 11:37
gem,
ёжикам видно срочно пришлось съехать..
 
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  • капучина
  • Ну Ну
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 11:31
Удивляет то что уже это взято за основу, срублю и высажу новые. То есть выкорчевать уже многолетнии и живые деревья и посадить новые так сказать саженцы и забыть. А кто их будет полевать, кто будет следить чтоб они прижились и не погибли это уже другой вопрос. Выходит можно срубить, посадить взамен новые а дальнейшая судьба их это уже их судьба.
 
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FL (Посетители) Сегодня, 11:31
Как пешкам по глазам
 
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  • Ну Ну
  • Placida
  • капучина
  • Сергей Владимиров
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:46
Уже сколько обещанных посадок деревьев, что скоро в городе будут джунгли.
 
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gem (Посетители) Сегодня, 10:37
Вечером когда гуляешь и проходишь возле этого долгостроя....Там живет семейство Ежиков, постоянно бегают , наверно ловят мышей, змей....А так молодцы, что строят там малоквартирный дом..я бы прикупил, отличное место с видом на море...
 
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  • Ingul
 Aktobe (Посетители) Сегодня, 10:12
Согласно п. 29-1, Правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов и Правил оказании государственной услуги «Выдача разрешения на вырубку деревьев, утверждённых Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 23529-1, в случае гибели зеленых насаждений, находящихся на прилегающей территории, юридическое или физическое лицо, в ведении которого находится эта территория, производит компенсационную посадку в десятикратном размере.
Получается вместо 10 они должны высадить 100 деревьев. Где контролирующие органы?!
 
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  • Ну Ну
  • Placida
  • FL
 14679677 (Посетители) Сегодня, 10:04
Обещать - не значит жениться.

Раз обещает, то пусть высадит деревья которым по 5-6 лет уже этой весной. Помимо этого, полив и уход с него, пока объект не будет сдан в эксплуатацию актом приемочной комиссии.
 
 

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