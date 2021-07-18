Толкучку устроили на базе отдыха в пригороде Актау

- Вместо того, чтобы открыть по-человечески и запускать людей, не создавая толпу, они создают столпотворение и люди, как ненормальные, щемились туда. Это просто ужасно: родители с маленькими детьми стоят с колясками в такой толкучке. Никаких условий для того, чтобы люди комфортно прошли и получали удовольствие от нахождения здесь, - жалуется одна из посетительниц базы отдыха.

Столпотворение из отдыхающих на входе базы отдыха «Tree of Life» запечатлели сегодня утром, 18 июля.По словам женщины, она со своим ребёнком приехала отметить его день рождения, но праздник не удался. Они простояли в очереди с 09:00 до 11:00, и в итоге уехали.Персонал базы отдыха, как говорит посетительница, находится без перчаток и масок в условиях действующих ограничительных мер.Дозвониться до базы отдыха «Tree of Life» не удалось.