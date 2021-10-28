Авиакомпания SCAT: Аэропорту Актау грозит приостановка рейсов из-за нехватки авиационного топлива

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По данным авиакомпании, ситуация с нехваткой авиакеросина усугубилась.
- В настоящий момент запасы авиакеросина в компании достигли критического уровня. В трёх городах ситуация дошла до своего пика: запасов авиационного топлива в Актау у компании достаточно лишь на ближайшие четыре дня, а в Актобе и столичном аэропорту - на два дня. Стараясь обеспечить стопроцентное выполнение расписания вылетов, но при этом не получая необходимых объёмов авиатоплива, компания обнулила собственные запасы в большинстве аэропортов РК, - говорится в сообщении SCAT.
По данным авиакомпании, рейсы из Нур-Султана, к примеру, могли быть остановлены ещё 26 октября. SCAT смог предотвратить остановку вылетов, закупив небольшой объём топлива по завышенной цене. Но и этого ресурса, отмечают в компании, хватит лишь на два дня бесперебойного обеспечения авиасообщения.
- В аэропортах Актау, Актобе и Нур-Султана объёмы авиакеросина также исчерпаны, то есть воздушные гавани этих городов в настоящий момент не смогут обеспечить перевозчиков ни при каких обстоятельствах, - заявляет представитель SCAT.
В авиакомпании пояснили, что снижение объёмов производства авиационного топлива привело к тому, что авиаперевозчик не только недополучил необходимую норму, но и вынужден закупать мелкие объёмы по завышенным ценам.
- Хуже же всего то, что эти объёмы не только не способны обеспечить стопроцентное бесперебойное выполнение расписания полётов, но и могут отразиться на стоимости перелётов, так как авиационное топливо занимает не менее 40 процентов в стоимости билета, то есть в конечном счёте больше всех страдает пассажир, - отметили в авиакомпании.
В авиакомпании считают, что в сложившейся ситуации требуется срочное вмешательство правительства для бесперебойной поставки авиационного топлива всем субъектам авиационного рынка республики.
Ранее в аэропорту Нур-Султана заявили, что авиаперевозки в воздушной гавани находятся на грани срыва из-за дефицита топлива. Как рассказали в воздушной гавани, за сентябрь и октябрь ввиду дефицита и резкого роста цен на топливо было недопоставлено 14 тысяч тонн авиаГСМ, все резервы исчерпаны. В Министерстве энергетики рассказали, какие шаги будут предприняты для решения проблемы с нехваткой авиатоплива в аэропорту столицы.
- В настоящий момент запасы авиакеросина в компании достигли критического уровня. В трёх городах ситуация дошла до своего пика: запасов авиационного топлива в Актау у компании достаточно лишь на ближайшие четыре дня, а в Актобе и столичном аэропорту - на два дня. Стараясь обеспечить стопроцентное выполнение расписания вылетов, но при этом не получая необходимых объёмов авиатоплива, компания обнулила собственные запасы в большинстве аэропортов РК, - говорится в сообщении SCAT.
По данным авиакомпании, рейсы из Нур-Султана, к примеру, могли быть остановлены ещё 26 октября. SCAT смог предотвратить остановку вылетов, закупив небольшой объём топлива по завышенной цене. Но и этого ресурса, отмечают в компании, хватит лишь на два дня бесперебойного обеспечения авиасообщения.
- В аэропортах Актау, Актобе и Нур-Султана объёмы авиакеросина также исчерпаны, то есть воздушные гавани этих городов в настоящий момент не смогут обеспечить перевозчиков ни при каких обстоятельствах, - заявляет представитель SCAT.
В авиакомпании пояснили, что снижение объёмов производства авиационного топлива привело к тому, что авиаперевозчик не только недополучил необходимую норму, но и вынужден закупать мелкие объёмы по завышенным ценам.
- Хуже же всего то, что эти объёмы не только не способны обеспечить стопроцентное бесперебойное выполнение расписания полётов, но и могут отразиться на стоимости перелётов, так как авиационное топливо занимает не менее 40 процентов в стоимости билета, то есть в конечном счёте больше всех страдает пассажир, - отметили в авиакомпании.
В авиакомпании считают, что в сложившейся ситуации требуется срочное вмешательство правительства для бесперебойной поставки авиационного топлива всем субъектам авиационного рынка республики.
Ранее в аэропорту Нур-Султана заявили, что авиаперевозки в воздушной гавани находятся на грани срыва из-за дефицита топлива. Как рассказали в воздушной гавани, за сентябрь и октябрь ввиду дефицита и резкого роста цен на топливо было недопоставлено 14 тысяч тонн авиаГСМ, все резервы исчерпаны. В Министерстве энергетики рассказали, какие шаги будут предприняты для решения проблемы с нехваткой авиатоплива в аэропорту столицы.
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