Что происходит на площади в центре Актау

Фото Рашида Исмагилова
Группа людей продолжает стоять на проезжей части у площади Ынтымак. Дорога перекрыта для движения. Доступ в областной акимат открыт.
Собравшиеся исполняют гимн страны под свисты и аплодисменты.
На место прибыла техника, которая забрала мусор из контейнеров.
Напомним, с 5 января с 01:30 до 00:00 19 января 2022 года в Мангистау введён режим ЧП.
Собравшиеся исполняют гимн страны под свисты и аплодисменты.
На место прибыла техника, которая забрала мусор из контейнеров.
Напомним, с 5 января с 01:30 до 00:00 19 января 2022 года в Мангистау введён режим ЧП.