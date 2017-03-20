На республиканском турнире по таеквондо актаусцы завоевали весь комплект медалей

На втором месте Азамат Жаксылыков

Еркуат Зиябек на третьей ступени пьедестала

- Таеквондисты выступали в 36 весовых категориях. В каждой из них боролись до 40 участников. Конкуренция сильная. Впереди еще много турниров, к каждому из которых мы усиленно готовимся, - подвела итог Зулфия Алланиязова.

В Таразе побороться за звание сильнейшего собрались 480 участников почти из всех регионов Казахстана: Астаны, Алматы, Актау, Атырау, Актобе, Уральска, Кызылорды, Туркестана, Шымкента, Павлодара, Экибастуза и Усть-Каменогорска.Турнир проходил среди детей (7-9 лет), кадетов (10-14 лет) и молодежи (14-17 лет).Альмира Канат, выступавшая в весовой категории 30 килограмм, удостоилась «золота».Асемай Асылбек (30 килограммов), Раушан Суйенгали (свыше 32 килограммов) и Азамат Жаксылыков (свыше 63 килограммов) стали серебряными призерами турнира.«Бронзу» удалось завоевать Еркуату Зиябек. Он выступал в весовой категории 30 килограммов.Али Мухамбет и Ерсултан Торебек награждены дипломами за стремление к победе.За оказанную поддержку тренер благодарит Бекболата Байжанова, руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области, и Каната Мангубаева, руководителя ДЮСШ по парусному спорту, мастера спорта международного класса.