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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:05

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На республиканском турнире по таеквондо актаусцы завоевали весь комплект медалей

На открытом республиканском турнире памяти первого президента федерации таеквондо РК Бексеита Тулкиева актауские спортсмены завоевали пять медалей различного достоинства. Об этом рассказала Зулфия Алланиязова, тренер по таеквондо (WTF) детско-юношеской спортивной школы.

Актауские призеры республиканского турнира
В Таразе побороться за звание сильнейшего собрались 480 участников почти из всех регионов Казахстана: Астаны, Алматы, Актау, Атырау, Актобе, Уральска, Кызылорды, Туркестана, Шымкента, Павлодара, Экибастуза и Усть-Каменогорска.

Турнир проходил среди детей (7-9 лет), кадетов (10-14 лет) и молодежи (14-17 лет).

Альмира Канат, выступавшая в весовой категории 30 килограмм, удостоилась «золота».

На республиканском турнире по таеквондо актаусцы завоевали весь комплект медалей

На втором месте Азамат Жаксылыков


Асемай Асылбек (30 килограммов), Раушан Суйенгали (свыше 32 килограммов) и Азамат Жаксылыков (свыше 63 килограммов) стали серебряными призерами турнира.

На республиканском турнире по таеквондо актаусцы завоевали весь комплект медалей

Еркуат Зиябек на третьей ступени пьедестала


«Бронзу» удалось завоевать Еркуату Зиябек. Он выступал в весовой категории 30 килограммов.

Али Мухамбет и Ерсултан Торебек награждены дипломами за стремление к победе.

- Таеквондисты выступали в 36 весовых категориях. В каждой из них боролись до 40 участников. Конкуренция сильная. Впереди еще много турниров, к каждому из которых мы усиленно готовимся, - подвела итог Зулфия Алланиязова.


На республиканском турнире по таеквондо актаусцы завоевали весь комплект медалей


За оказанную поддержку тренер благодарит Бекболата Байжанова, руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области, и Каната Мангубаева, руководителя ДЮСШ по парусному спорту, мастера спорта международного класса.

На республиканском турнире по таеквондо актаусцы завоевали весь комплект медалей


Фото Зулфии Алланиязова


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