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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:43

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Актауские пляжные волейболисты завоевали весь набор медалей по итогам третьего тура чемпионата РК

Воспитанники ВК «Каспий» привезли весь комплект медалей с третьего тура XXI чемпионата Казахстана по пляжному волейболу. Об этом сообщил Нурлан Конилкос, тренер волейбольного клуба «Каспий».

Воспитанники Актауской школы волейбола. Фото предоставил Нурлан Конилкос
Третий тур чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужчин и женщин прошел в поселке Бухтарма Восточно-Казахстанской области.

Участие принимали 34 команды: 24 мужских и 10 женских. Чемпионат собрал спортсменов из Актау, Астаны, Алматы и Восточно-Казахстанской области.

Обладателями золотых медалей стали спортсменки из команды «Каспий-2» Полина Кондрашина в паре с Даной Рубилко. Второе место у Даны Шингисовой и Валерии Ифраимовой из команды «Каспий-3».

Актауские пляжные волейболисты завоевали весь набор медалей по итогам третьего тура чемпионата РК


Бронзовыми призерами чемпионата стали Александр Бабичев и Алексей Кулешов из «Каспия-1».

- Наши спортсмены как всегда были на высоте, завоевав весь комплект медалей. Впереди наших спортсменов ждет финал. Будем идти до победного конца, - сказал Нурлан Конилкос.


Актауские пляжные волейболисты завоевали весь набор медалей по итогам третьего тура чемпионата РК

Актауские пляжные волейболисты завоевали весь набор медалей по итогам третьего тура чемпионата РК

Актауские пляжные волейболисты завоевали весь набор медалей по итогам третьего тура чемпионата РК
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