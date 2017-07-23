Актауские пляжные волейболисты завоевали весь набор медалей по итогам третьего тура чемпионата РК

Третий тур чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужчин и женщин прошел в поселке Бухтарма Восточно-Казахстанской области.Участие принимали 34 команды: 24 мужских и 10 женских. Чемпионат собрал спортсменов из Актау, Астаны, Алматы и Восточно-Казахстанской области.Обладателями золотых медалей стали спортсменки из команды «Каспий-2» Полина Кондрашина в паре с Даной Рубилко. Второе место у Даны Шингисовой и Валерии Ифраимовой из команды «Каспий-3».Бронзовыми призерами чемпионата стали Александр Бабичев и Алексей Кулешов из «Каспия-1».- Наши спортсмены как всегда были на высоте, завоевав весь комплект медалей. Впереди наших спортсменов ждет финал. Будем идти до победного конца, - сказал Нурлан Конилкос.