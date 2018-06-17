Дзюдоисты из Мангистау стали призерами первенства Казахстана

Золотой призер Мерей Марханбетов

Серебряный медалист Рауан Салык

Нурсултан Жубаткан и Асылжан Амангелдиулы со страшим тренером Пернеханом Толеповым

Жансулу Амандык на третьей ступени пьедестала

Жансулу Амандык, Рауан Салык и Мерей Марханбетов со своими личными тренерами

Золотым медалистом стал Мерей Марханбетов (до 55 кг). Личный тренер спортсмена Сапар Боранбаев.Серебряной награды удостоился Рауан Салык (до 60 кг). Тренируется дзюдоист под началом тренера Сабыржана Кунаева.Асылжану Амангелдиулы (до 38 кг) удалось завоевать бронзу. Тренер Галымжан Кыдырсиык.Очередной бронзовой награды удостоился Нурсултан Жубаткан (до 42 кг). Занимается спортсмен под руководством тренера Жомарта Кобланова.Жансулу Амандык (до 63 кг) также принесла «бронзу». Тренер спортсменки Сапар Боранбаев.Перед стартом спортсмены прошли учебно-тренировочные сборы во Дворце спорта «Мангистау Арена», которые проводил старший тренер области среди юношей Пернехан Толепов. Он и отправился на чемпионат с представителями из Мангистауской области.Первенство Республики Казахстан по дзюдо среди младших юношей и девушек 2003-2004 годов рождения завершилось 16 июня в Павлодаре. Участниками стали около 300 спортсменов из всего Казахстана.Честь Мангистауской области поехали отстаивать 28 дзюдоистов из Актау, Жанаозена и из всех районов области.