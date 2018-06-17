«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 17 Июня
+35...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 336.39 KZT
  • €1 = 390.28 KZT
  • 1 RUB = 5.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:29

Просмотров: 140

Дзюдоисты из Мангистау стали призерами первенства Казахстана

На счету мангистауских дзюдоистов одна золотая, одна серебряная и три бронзовых медалей. О результатах рассказал Галымжан Кыдырсиык, директор центра дзюдо имени Турара Жолдыбаева.

Рауан Салык, Жансулу Амандык и Мерей Марханбетов со страшим тренером Пернеханом Толеповым
Золотым медалистом стал Мерей Марханбетов (до 55 кг). Личный тренер спортсмена Сапар Боранбаев.

Дзюдоисты из Мангистау стали призерами первенства Казахстана

Золотой призер Мерей Марханбетов

Серебряной награды удостоился Рауан Салык (до 60 кг). Тренируется дзюдоист под началом тренера Сабыржана Кунаева.

Дзюдоисты из Мангистау стали призерами первенства Казахстана

Серебряный медалист Рауан Салык


Асылжану Амангелдиулы (до 38 кг) удалось завоевать бронзу. Тренер Галымжан Кыдырсиык.

Очередной бронзовой награды удостоился Нурсултан Жубаткан (до 42 кг). Занимается спортсмен под руководством тренера Жомарта Кобланова.

Дзюдоисты из Мангистау стали призерами первенства Казахстана

Нурсултан Жубаткан и Асылжан Амангелдиулы со страшим тренером Пернеханом Толеповым


Жансулу Амандык (до 63 кг) также принесла «бронзу». Тренер спортсменки Сапар Боранбаев.

Дзюдоисты из Мангистау стали призерами первенства Казахстана

Жансулу Амандык на третьей ступени пьедестала

Перед стартом спортсмены прошли учебно-тренировочные сборы во Дворце спорта «Мангистау Арена», которые проводил старший тренер области среди юношей Пернехан Толепов. Он и отправился на чемпионат с представителями из Мангистауской области.

Дзюдоисты из Мангистау стали призерами первенства Казахстана

Жансулу Амандык, Рауан Салык и Мерей Марханбетов со своими личными тренерами


Первенство Республики Казахстан по дзюдо среди младших юношей и девушек 2003-2004 годов рождения завершилось 16 июня в Павлодаре. Участниками стали около 300 спортсменов из всего Казахстана.

Честь Мангистауской области поехали отстаивать 28 дзюдоистов из Актау, Жанаозена и из всех районов области.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика