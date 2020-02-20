Юные борцы из Актау стали призёрами турнира в Одессе

- Это был наш первый турнир за границей. Мы упорно готовились. Перелёт был долгим и изнурительным для наших борцов. Но они молодцы, справились, держали вес, и в итоге шокировали меня своими результатами в хорошем смысле. От лица спортсменов и от себя лично выражаю благодарность директору ДЮСШ «Мангистау Арена» Зейнулле Онайбаеву за поддержку и веру в нас, - поделился Еламан Арыпов

Всеукраинский открытый турнир по греко-римской борьбе прошёл с 14 по 16 февраля в Одессе. Участниками соревнований стали 823 юных палуана из семи стран: Болгарии, Молдавии, Польши, Финляндии, Румынии, Украины и Казахстана.Местные борцы под руководством Еламана Арыпова удостоились двух чемпионских титулов, а также бронзовой награды.В весовой категории до 21 килограмма отличился девятилетний Ералы Жандос, который стал золотым медалистом.«Золото» в копилку нашей сборной принёс 10-летний Даулет Сабыржан, выступавший в весовой категории до 25 килограммов.Бронзовую медаль завоевал 11-летний Серик Аянов в весовой категории до 35 килограммов.Ребята занимаются греко-римской борьбой уже третий год. Они выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.В апреле 2020 года, по словам тренера, наши борцы планируют выступить на турнире в Баку, а позже принять участие на турнире в Казахстане.