Дзюдоист из Мангистау стал призёром Кубка Европы

Мангистауский спортсмен Мерей Мархамбетов взял третье место на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи, который прошёл в Праге с 16 по 19 июля. Он соревновался в категории до 60 килограммов.- В Кубке, который был отборочным этапом к чемпионату мира, участвовало более 30 стран. В состав сборной Казахстана вошли три спортсмена из Мангистау: Мерей Мархамбетов взял «бронзу», Марлен Адил – пятое место, а Бактыбай Бейбарыс – седьмое место, - сообщил Айбек Имашев.До 22 июля наши дзюдоисты вместе с остальными участвовавшими спортсменами останутся в международном тренировочном лагере для обмена опытом.Мерея Мархамбетова и Марлена Адила тренировал Сапар Бурамбаев из Жанаозена, а с Бейбарысом Бактыбаем занимался тренер Бауыржан Нургазиев из Каракиянского района. Старшими тренерами сборной Казахстана были Азамат Муканов и Айбек Имашев.- Мы отдельно хотим поблагодарить управление спорта Мангистау, областную Федерацию дзюдо и её президента Асылбека Жолдыбаева, - рассказал Айбек Имашев.