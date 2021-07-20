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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 203

Дзюдоист из Мангистау стал призёром Кубка Европы

Спортсмены из Мангистау приняли участие в Кубке Европы. Мерей Мархамбетов занял третье место в весе до 60 килограммов. Об этом сообщил Айбек Имашев, старший тренер молодёжной сборной Республики Казахстан.

Фото предоставил Айбек Имашев
Мангистауский спортсмен Мерей Мархамбетов взял третье место на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи, который прошёл в Праге с 16 по 19 июля. Он соревновался в категории до 60 килограммов.

- В Кубке, который был отборочным этапом к чемпионату мира, участвовало более 30 стран. В состав сборной Казахстана вошли три спортсмена из Мангистау: Мерей Мархамбетов взял «бронзу», Марлен Адил – пятое место, а Бактыбай Бейбарыс – седьмое место, - сообщил Айбек Имашев.

До 22 июля наши дзюдоисты вместе с остальными участвовавшими спортсменами останутся в международном тренировочном лагере для обмена опытом.

Мерея Мархамбетова и Марлена Адила тренировал Сапар Бурамбаев из Жанаозена, а с Бейбарысом Бактыбаем занимался тренер Бауыржан Нургазиев из Каракиянского района. Старшими тренерами сборной Казахстана были Азамат Муканов и Айбек Имашев.

- Мы отдельно хотим поблагодарить управление спорта Мангистау, областную Федерацию дзюдо и её президента Асылбека Жолдыбаева, - рассказал Айбек Имашев.

Дзюдоист из Мангистау стал призёром Кубка Европы

Дзюдоист из Мангистау стал призёром Кубка Европы

Дзюдоист из Мангистау стал призёром Кубка Европы

Дзюдоист из Мангистау стал призёром Кубка Европы

Дзюдоист из Мангистау стал призёром Кубка Европы



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