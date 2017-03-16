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ЛАДА.kz » Власть

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 09:25

Просмотров: 636

Алик Айдарбаев назначен первым вице-министром Министерства по инвестициям развития РК

Алик Айдарбаев, бывший глава Мангистауской области, назначен первым вице-министром по инвестициям и развитию РК. Об этом на своей официальной странице социальной сети facebook сообщил Жеңіс Қасымбек, министр по инвестициям и развитию РК.

Фото из архива Lada.kz
Алик Айдарбаев, по словам министра по инвестициям и развитию РК, успешно возглавлял Мангистаускую область последние четыре года.

- Сегодня нашему коллективу представил первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Алика Айдарбаева. Он настоящий профессионал своего дела, начиная трудовой путь с оператора, прошел все ступени производственного процесса, затем руководил крупными компаниями. В последние годы Алик Серикович успешно возглавлял Мангистаускую область. Сейчас перед министерством стоят весомые задачи по модернизации и индустриализации Казахстана. Уверен, что Алик Серикович приложит все усилия для решения поставленных задач перед нами главой государства и правительством, - говорится в сообщении Жеңіса Қасымбека.

Напомним, Бакытжан Сагинтаев представил активу Мангистауской области нового главу региона.


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Комментарии ( 9 )

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  • ann5366
 Маривана (Посетители) Сегодня, 10:38
Цитата: Papirosso
Интэрэсно в чём заключается успешность ?

видимо в том, что деревьям все же не раздали паспорта и ИИН.

а если честно уже тошнит от таких статей.

Надо менять всю эту прогнившую систему от самого верха, законным путем без всяких революций, боже, когда уже народ устанет от этого семейно-кланового режима...

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:25
Уосылайша тез бір лауазымға уотырады деп уойламап йедім. Жаңа лауазымы сәтті жүрсін дегенге тілектеспін.

Тыңдаушы
Қаланың қаншама аймақтарында талдар уотырғызылып жатты және уотырғызып жатыр. Соның сүуреттерін саласыз ба, көрейік ...
 
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  • ann5366
  • busurman
  • kolek
  • Маривана
 Краснов (Посетители) Сегодня, 09:59
Алик Айдарбаев, по словам министра по инвестициям и развитию РК, успешно возглавлял Мангистаускую область последние четыре года

О да, он очень успешно распиливал "осваивал" бюджет и был на короткой ноге с Каз ГПЗэшной мафией, ведь не при ком другом, как при Айдарбаеве газовый кризис достиг таких небывалых масштабов! И вообще, суть данной статьи заключается лишь в следующем: "перекинули с одной кормушки на другую".
 
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 ann5366 (Посетители) Сегодня, 09:58
Если то что натворил Айдарбаев считается успешным,то просто нет слов,один мат(((
 
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 KAZ (Посетители) Сегодня, 09:54
Забастовка-Дорога-Опен фест,
Грин парк-земля-бизнес есть.
"С газом никогда проблем нет,
Пусть как другие 60-тенге будет!"
Это не мои слова, Аликовские золотые слова!
Бургылау директор есть,директор нет!
ОКК увольнение,Туяков-решетка и нет!
За землю убрали Жанбуршина жесть,
Никаких из местных а приезжих есть.
ОМГ,Каражанбас как раз начальство весь!
Пусть будет мир, и вот тебе МИР!
 
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djulia (Посетители) Сегодня, 09:43
Интересно, а сколько стоит место вице-министра? Может кто тоже хочет так быстро карьеру себе сделать.
 
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 Aktauskaya pravda (Посетители) Сегодня, 09:43
Потому что Шапырашты blind
 
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 Слушатель (Посетители) Сегодня, 09:34
stena они все такие хорошие и правильные по бумагам, по тексту в новостях, вечно все на повышения идут, что иногда кажется что мы на них наговариваем на кристально хороших людей и "бюджет" никто не дербанит и то что например каждый год (каждое лето) на озеленение в Актау кучу сотен миллионов "выделяют" (1 раз в новостях читал что в 2014 или в 2015 году почти 1 миллиард выделили) на самом деле все в дело идет, откройте глаза, вон какой город зеленый, лес густой!

 
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 Papirosso (Посетители) Сегодня, 09:28
успешно возглавлял Мангистаускую область последние четыре года.


Интэрэсно в чём заключается успешность ? crazy

Сталина на них нету...
 
 

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