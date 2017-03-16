Алик Айдарбаев назначен первым вице-министром Министерства по инвестициям развития РК

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Алик Айдарбаев, по словам министра по инвестициям и развитию РК, успешно возглавлял Мангистаускую область последние четыре года.
- Сегодня нашему коллективу представил первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Алика Айдарбаева. Он настоящий профессионал своего дела, начиная трудовой путь с оператора, прошел все ступени производственного процесса, затем руководил крупными компаниями. В последние годы Алик Серикович успешно возглавлял Мангистаускую область. Сейчас перед министерством стоят весомые задачи по модернизации и индустриализации Казахстана. Уверен, что Алик Серикович приложит все усилия для решения поставленных задач перед нами главой государства и правительством, - говорится в сообщении Жеңіса Қасымбека.
Напомним, Бакытжан Сагинтаев представил активу Мангистауской области нового главу региона.
- Сегодня нашему коллективу представил первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Алика Айдарбаева. Он настоящий профессионал своего дела, начиная трудовой путь с оператора, прошел все ступени производственного процесса, затем руководил крупными компаниями. В последние годы Алик Серикович успешно возглавлял Мангистаускую область. Сейчас перед министерством стоят весомые задачи по модернизации и индустриализации Казахстана. Уверен, что Алик Серикович приложит все усилия для решения поставленных задач перед нами главой государства и правительством, - говорится в сообщении Жеңіса Қасымбека.
Напомним, Бакытжан Сагинтаев представил активу Мангистауской области нового главу региона.