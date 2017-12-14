На сферу образования в 2018 году планируют потратить 39% бюджета Мангистауской области

Количество детских садов в регионе, как рассказала заместитель акима Мангистау, увеличилось до 258. Дошкольным образованием охвачено 93% детей.
На школьное образование выделят 40 миллиардов тенге. Средства направят в том числе на ликвидацию трехсменного образования.
Напомним, проект бюджета на 2018-2020 годы представили на XV сессии областного маслихата. Общая сумма областного бюджета составит 152,2 миллиарда тенге.
На софинансирование в рамках государственно-частного партнерства строительства Ледового дворца в Актау выделили 1,2 миллиарда тенге.