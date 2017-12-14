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ЛАДА.kz » Власть

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:22

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На сферу образования в 2018 году планируют потратить 39% бюджета Мангистауской области

На эти цели из бюджета выделено 59,7 миллиарда тенге. Об этом сообщила Шолпан Ильмуханбетова, заместитель акима Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
На содержание дошкольных учреждений выделили 10,4 миллиарда тенге.

Количество детских садов в регионе, как рассказала заместитель акима Мангистау, увеличилось до 258. Дошкольным образованием охвачено 93% детей.

На школьное образование выделят 40 миллиардов тенге. Средства направят в том числе на ликвидацию трехсменного образования.

Напомним, проект бюджета на 2018-2020 годы представили на XV сессии областного маслихата. Общая сумма областного бюджета составит 152,2 миллиарда тенге.

На софинансирование в рамках государственно-частного партнерства строительства Ледового дворца в Актау выделили 1,2 миллиарда тенге.


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Комментарии ( 1 )

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Ёж (Посетители) Сегодня, 16:54
На сферу образования в 2018 году планируют потратить 39% бюджета Мангистауской области
На эти цели из бюджета выделено 59,7 миллиарда тенге.

Почему-то я уверен, что система образования останется на том же дне, на котором она пребывает сейчас. А миллиарды бесследно канут в оффшорах. Когда насытитесь, власти?
 
 

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