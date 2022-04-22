"Вторая республика". Президент Токаев провел совещание по поправкам в Конституцию

В резиденции Акорда под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.В мероприятии приняли участие председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, государственный секретарь Ерлан Карин, руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу, министр юстиции Канат Мусин и члены рабочей группы.В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что для реализации политических инициатив, изложенных в Послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию."Рабочая группа подготовила необходимые поправки, в разработке которых принимали участие известные ученые-правоведы, уполномоченный по правам человека, представители Парламента и государственных органов. Среди них ученые, которые работали в Конституционном суде, Конституционном совете. Безусловно, их богатый опыт помог разработке новых норм Конституции. Особенно полезным был обмен мнениями о создании Конституционного суда и регламентации его работы", - отметил Президент.Глава государства отметил важность включения в подготовленный проект изменений и дополнений в Конституцию всех предложенных инициатив, направленных на серьезную политическую трансформацию нашего общества."По своей сути они означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры. Для более четкого и емкого понимания я обозначил эту модель, этот процесс, как Вторая республика. В соответствии с новой парадигмой сокращаются полномочия Президента, значительно усиливается роль Парламента и маслихатов, существенно расширяется участие граждан, системно укрепляется правозащитная сфера", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.Глава государства указал на важную роль поправок, касающихся обеспечения прав человека."Серьезно усилится механизм защиты конституционных прав и свобод граждан. Считаю, что это приведет к повышению ответственности чиновников за качество принимаемых ими актов. На конституционном уровне устанавливаются полномочия и гарантии независимости Уполномоченного по правам человека. В целом следует подчеркнуть, что в подготовленный пакет изменений и дополнений вошли только нормы, необходимые для реализации высказанных в Послании политических инициатив и требующие корректировки Конституции. Другие актуальные новации будут закреплены в рамках конституционных и иных законов", - сообщил Президент.Он еще раз напомнил, что неспешный стиль работы госорганов сейчас недопустим: обстановка в стране и мире за последние три года кардинально изменилась."Государственный аппарат должен оперативно, можно сказать, молниеносно реагировать на насущные проблемы. Поэтому предложенные рабочей группой поправки, позволяющие правительству принимать экстраординарные акты, обеспечат оперативность в кризисных ситуациях. В связи с этим особенно важна интенсивная работа Парламента. Депутаты должны оперативно рассматривать законопроекты на совместном заседании двух палат. В целом, я поддерживаю все изменения и дополнения, подготовленные Рабочей группой", - заявил Глава государства.Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости решения приниципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю."Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство", - предложил Президент.В завершение Глава государства выразил признательность членам Рабочей группы за проделанную в столь сжатые сроки большую работу."Сегодня я внесу в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию. Это требование нашего основного закона. Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории Независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве Нового Казахстана", - подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.