Установлена личность напавшего на экс-премьера Японии

Фото ©REUTERS

Установлена личность подозреваемого в покушении на жизнь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телерадиокомпанию NHK.Полиция арестовала 41-летнего Ямагами Тецую в городе Нара по подозрению в попытке убийства. Сообщается, что он раньше служил в японских морских силах самообороны. Полиция на месте изъяла оружие, которое, по-видимому, было изготовлено вручную.Две женщины, которые были свидетелями инцидента, рассказали NHK, что мужчина подошел к Абэ сзади в то время, когда он произносил свою речь. По словам свидетелей, никто не пострадал при первом выстрелВ местном отделении Либерально-демократической партии, председателем которой является Синдзо Абэ, заявили, что решение о явке экс-премьера было принято в четверг вечером и эти подробности были позже обнародованы сторонникам.На данный момент, бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо остается в больнице после ранения на улице в западной префектуре Нара.Главный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Матсуно заявил, что в правительстве Японии решительно осуждают покушение на бывшего премьер-министра.Тем временем премьер-министр страны Фумио Кисида решил прервать предвыборную поездку в префектуру Ямагата и вернуться в Токио. Он прибыл в свой офис на вертолете и в настоящее время собрал всех членов кабинета министров."В настоящее время врачи делают все, что в их силах на данный момент. Я надеюсь и молюсь, чтобы бывший премьер-министр Абэ пережил это", - заявил Кисида, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, Синдзо Абэ находится в критическом состоянии.Мировые лидеры выразили глубокую обеспокоенность состоянием Синдзо Абэ, среди них также госсекретарь США Энтони Блинкен."Наши мысли, наши молитвы с ним, с его семьей, с народом Японии, - сказал Блинкен в кулуарах встречи G20 на индонезийском острове Бали. - Это очень, очень печальный момент. И мы ждем новостей из Японии".Стоит отметить, что официально власти Японии не сообщают о состоянии Абэ. Как указали в агентстве Reuters, ссылаясь на различные источники, местные СМИ информировали, что у экс-премьера произошла остановка сердца, однако свидетельство о смерти еще не подписано.