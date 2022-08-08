Автомобили незаконно ставили на учет в 7 регионах Казахстана

Автомобили незаконно ставили на учет в семи регионах Казахстана в обход уплаты утильсбора и пошлины. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Tengrinews.kz.



В МВД заявили, что принимают кардинальные меры по выявлению сотрудников полиции, совершающих противоправные действия.



"​В настоящее время Департамент собственной безопасности МВД расследует уголовные дела по незаконной постановке на учет в Казахстане транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья, в семи регионах страны", - сообщил старший оперуполномоченный Департамента криминальной полиции МВД Сагындык Жантемиров.



По данным правоохранителей, за последние три года незаконно зарегистрировано более двух тысяч транспортных средств, ущерб государству составил свыше 10 миллиардов тенге.



"К примеру, по результатам специальной операции при проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками центрального аппарата МВД в Шымкенте пресечена схема по незаконной постановке на учет транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины. Два сотрудника процессингового центра Департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу", - сказал представитель МВД.



​В МВД отметили, что только в случае с 53 автомобилями, незаконно поставленными на казахстанский учет в Шымкенте, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 миллионов тенге.



"В преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра, а также так называемые помогайки в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности. Роль и место всех участников преступной схемы в орбите уголовного преследования будут определены в ходе проводимых следственных мероприятий", - добавил Сагындык Жантемиров.