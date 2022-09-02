В кафе Нур-Султана продавали гашиш под кодовым словом "горячие пирожки"

В одном из кафе Нур-Султана продавали гашиш под кодовым словом "горячие пирожки", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



По данным полиции, в городе прошла спецоперация, в результате которой был ликвидирован канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере.



За сбыт наркотиков в одном из кафе домашней кухни задержана 52-летняя хозяйка, которая реализовывала "зелье" у себя в заведении под кодовым словом "горячие пирожки". При обыске в кафе и пристройке, где проживала женщина, обнаружено 56 бумажных свертков с гашишем, подготовленных для продажи. Там же найдены 2,5 миллиона тенге, полученные от продажи наркотиков.



"Общий вес изъятых наркотиков составил более килограмма гашиша. Подозреваемая дала признательные показания и водворена в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье 297, части 3 Уголовного кодекса "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере". Ведется следствие по установлению соучастников наркопреступлений, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Нур-Султана Куаныш Орынбетов.