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Видео с "комарами Билла Гейтса с номерами" рассылают казахстанцы

Просмотров:734 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Видео с "комарами Билла Гейтса с номерами" рассылают казахстанцы
Кадр из видео
Необычное видео распространяется в Казнете. На кадрах показано насекомое бледно-зеленого цвета, на теле которого виден черный узор, напоминающий по форме число 36. Подпись к ролику в некоторых постах гласит, что это "комар Билла Гейтса". В издании StopFake.kz объяснили, что это за насекомое и почему к Биллу Гейтсу оно отношения не имеет, передает Tengrinews.kz.

При помощи инструментов для обратного поиска изображений удалось установить, что на видео запечатлен вовсе не комар, а серебряная березовая тля, или Euceraphis betulae. Эти насекомые бывают бледно-зеленого или бледно-желтого цвета с черными поперечными полосами, которые могут быть не сплошными, а прерывистыми, в результате чего могут напоминать узоры и даже цифры. Так, в Сети можно найти фото такой тли с узором, напоминающим цифру 38.

Увидеть цифру или символ в окрасе животных, причудливых облаках ли даже на тосте с сыром не удивительно. Виной всему апофения. Это склонность видеть закономерности и смысл в случайной информации. Эта склонность на протяжении веков служила человечеству, помогая, например, различать хищников в кустах или слышать звуки погони, заглушенные раскатами грома. Однако порой именно апофения играет с людьми злую шутку, заставляя видеть лики святых в птичьем помете или мокрых разводах на стенах.

Таким образом, то, что на теле тли люди видят числа 36 или 38, вовсе не значит, что эти цифры туда нанесли намеренно. Это лишь сочетание причудливого окраса насекомого и особенности человеческой психики, склонной видеть смысл в совершенно случайных и не связанных между собой вещах.

Что же касается "комаров Билла Гейтса", то таковые действительно существуют. Сразу следует сказать, что никаких порядковых номеров на их телах нет и внешне они ничем не отличаются от своих диких собратьев. "Комарами Билла Гейтса" называют комаров, выведенных на специальных фермах, спонсируемых филантропом. Комаров там намеренно заражают бактерией Wolbachia, которая не позволяет комарам становиться разносчиками таких опасных болезней, как желтая лихорадка, лихорадка денге, вирус Зика и других. Взрослых особей выпускают на волю, позволяя скрещиваться с дикими комарами. Таким образом бактерия Wolbachia передается от особи к особи, значительно сокращая количество комаров, способных распространять смертельные заболевания. Благодаря этому проекту в городе Джокьякарта в Индонезии количество случаев заражения лихорадкой денге упало на 77 процентов, а число госпитализаций с этим диагнозом сократилось на 86 процентов с 2015 года.

"Если подытожить все вышесказанное, то становится понятно, что рассылка о пронумерованных комарах — фейк. На видео показана серебряная березовая тля. Запечатленное насекомое имеет вполне типичный для этого вида окрас, и нет никаких оснований полагать, что число 36 было нанесено на тело тли намеренно. "Комарами Билла Гейтса" называют комаров, зараженных особой бактерией, не позволяющей насекомым разносить опасные болезни. У таких комаров, во-первых, нет никакой нумерации на телах, а во-вторых, выпускают их лишь в тех регионах, где лихорадка денге, вирус Зика и желтая лихорадка являются эндемичными заболеваниями. С тлей на видео эти комары никак не связаны", - отмечает издание.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kot_85
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 11:49
Уууууу мировой заговор по порабащению человеков!!! Ууууу... Блин, шапочку из фольги забыл одеть(
 
 

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