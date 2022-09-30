Токаев заявил о кибератаках из-за рубежа после объявления выборов

Некоторые силы, по словам президента, намерены устроить революцию внутри страны.





Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью области Абай сказал, что в стране началась большая политическая кампания.



- Конечно, так как это выборы, будут различные дебаты. Кроме того, могут быть люди, которые высказывают мнение, противоречащее интересам страны, и даже распространяют ложную информацию. Мы должны быть осторожны с этим. После объявления выборов распространялись различные ложные данные, информация, то есть фейки, активизировались кибератаки. Это непросто. Некоторые силы организуют такие акции из-за границы и намерены устроить революцию внутри страны. Они хотят предотвратить позитивные изменения в Казахстане. Но мы не отклонимся от нашего курса, - сказал президент.



Выборы президента пройдут 20 ноября.



В Казнете уже неделю продолжаются кибератаки, это сказывается на доступности и скорости интернет-соединения.

