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Токаев заявил о кибератаках из-за рубежа после объявления выборов

Просмотров:441 Опубликовано: Сегодня, 13:26
Токаев заявил о кибератаках из-за рубежа после объявления выборов
Акорда
Некоторые силы, по словам президента, намерены устроить революцию внутри страны.


Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью области Абай сказал, что в стране началась большая политическая кампания.

- Конечно, так как это выборы, будут различные дебаты. Кроме того, могут быть люди, которые высказывают мнение, противоречащее интересам страны, и даже распространяют ложную информацию. Мы должны быть осторожны с этим. После объявления выборов распространялись различные ложные данные, информация, то есть фейки, активизировались кибератаки. Это непросто. Некоторые силы организуют такие акции из-за границы и намерены устроить революцию внутри страны. Они хотят предотвратить позитивные изменения в Казахстане. Но мы не отклонимся от нашего курса, - сказал президент.

Выборы президента пройдут 20 ноября.

В Казнете уже неделю продолжаются кибератаки, это сказывается на доступности и скорости интернет-соединения.


Источник: Мой Город
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Комментарии ( 2 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 16:04
Восемь месяцев прошло и ничего не изменилось, одни обещалки, с какой стороны надкусывать эти обещалки, кушать хочется всегда.
В остальном только РОСТ цен.
Как будет существовать народ на 100 тыс тенге.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 15:14
Будем надеяться , что в этот раз у Узеньцев и тп хватит мозгов не повторить январскую трагедию.
 
 

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