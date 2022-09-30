Токаев заявил о кибератаках из-за рубежа после объявления выборов

Некоторые силы, по словам президента, намерены устроить революцию внутри страны.
Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью области Абай сказал, что в стране началась большая политическая кампания.
- Конечно, так как это выборы, будут различные дебаты. Кроме того, могут быть люди, которые высказывают мнение, противоречащее интересам страны, и даже распространяют ложную информацию. Мы должны быть осторожны с этим. После объявления выборов распространялись различные ложные данные, информация, то есть фейки, активизировались кибератаки. Это непросто. Некоторые силы организуют такие акции из-за границы и намерены устроить революцию внутри страны. Они хотят предотвратить позитивные изменения в Казахстане. Но мы не отклонимся от нашего курса, - сказал президент.
Выборы президента пройдут 20 ноября.
В Казнете уже неделю продолжаются кибератаки, это сказывается на доступности и скорости интернет-соединения.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz