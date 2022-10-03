127 погибших: в Индонезии начали расследование инцидента на футбольном матче

Правительство Индонезии призвало полицию найти виновных в трагедии, где в ходе беспорядков на футбольном матче погибли 127 человек, передает Tengri Sport со ссылкой на Deutsche Welle.



Частично независимая группа будет расследовать ошибки, которые привели к гибели 127 человек, включая детей, на футбольном матче в индонезийском городе Маланг в выходные, заявили в правительстве страны.



В состав группы по установлению фактов войдут правительственные чиновники, представители футбольной ассоциации, эксперты, ученые и журналисты.



"Мы попросили их раскрыть тех, кто совершил преступления, и принять против них меры, и мы также надеемся, что национальная полиция оценит свои процедуры безопасности. Ожидается, что группа закончит свою работу через две-три недели", - сказал старший министр безопасности Мохаммад Махфуд.



Полиция также проведет отдельное расследование, чтобы найти людей, которые, как предполагается, несут ответственность за трагедию. После этой катастрофы президент страны Джоко Видодо приостановил все игры в высшей лиге.



Обвинения были выдвинуты в адрес сил безопасности, а также должностных лиц стадиона. Поднимаются вопросы о применении слезоточивого газа в местах скопления людей, а также о чрезмерном количестве проданных билетов, что привело к переполненности стадиона.



Human Rights Watch (HRW) призвала полицию к ответственности в связи с их решением применить "значительное и чрезмерное количество слезоточивого газа".



"Действия правоохранительных органов, очевидно, вызвали удушье, и толпу оттеснили к выходам, где многие были затоптаны насмерть", - сказал заместитель директора HRW по Азии Фил Робертсон.



Напомним, трагедия после футбольного матча произошла в ночь на 2 октября на стадионе "Канджурухан" в городе Маланг. В матче чемпионата Индонезии встречались команды "Арема" и "Парсебайя", матч закончился со счетом 3:2 в пользу второй команды. После финального свистка разочарованные болельщики "Аремы" выскочили на поле. Стражи порядка, которых оказалось намного меньше, чем было необходимо, применили слезоточивый газ.