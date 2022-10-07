Врач, нашедший девочку в одном памперсе в Семее, рассказал подробности инцидента

Медик рассказал, как оказывали помощь девочке, которая шла в одном памперсе ночью по Семею, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Семее мужчина-медик нашел пятилетнюю девочку, которая шла ночью по городу в одном памперсе. Благодаря доктору девочка была спасена от обморожения.
Резидент первого года обучения университетского госпиталя, детский хирург Нурайдар Толеугазинов рассказал о событиях той ночи и кто помогал ему в непредвиденной ситуации.
"Ночью я ехал по улице Дастенова, поворачивая на другую улицу, на дороге увидел девочку маленькую. На ней не было одежды и обуви. Она шла в одном памперсе, в руках несла телефон. Я остановился, увел ее с дороги, закутал в свою куртку, попросил прохожего вызвать 102, до приезда полиции посадил девочку в свою машину греться. Ребенок не шел на контакт, не отвечал на вопросы, и телефон мы тоже не могли разблокировать, чтобы связаться с ее родными", - рассказал Нурайдар Толеугазинов.
Проходившие мимо девушки тоже остановились, предложили помощь. Нурайдар Толеугазинов попросил их осмотреть окрестности, вдруг во дворах родные ищут ребенка. Когда приехали полицейские, медик попросил вызвать 103, а после осмотра скорой предложил отвезти в приемный покой университетского госпиталя, пока ищут родителей.
"Я как студент-резидент прохожу практику там и предложил такую инициативу. Мы поехали в госпиталь. Медперсонал помог девочке согреться, попробовали наладить с ней контакт, врачи-педиатры, ЛОР, хирурги осмотрели девочку", - говорит Нурайдар Толеугазинов.
Потом доктор написал объяснительную о том, как нашел девочку на улице, и вместе с полицейскими отвез ребенка в Дом малютки.
Коллеги решили отметить такой поступок и разместили информацию в социальных сетях. Благодаря этому о случившемся стало известно, позже данный факт прокомментировали в Департаменте полиции области Абай.
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