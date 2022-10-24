Автовоз с машинами перевернулся в Акмолинской области

В Акмолинской области перевернулся автовоз, перевозивший шесть автомашин, передает Tengrinews.kz.



По данным правоохранителей, инцидент произошел 21 октября на автодороге Екатеринбург – Алматы.



"Установлено, что водитель Мercedes Аctros, перевозившего шесть автомашин, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание авто. Также известно, что на момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения легкой степени. Он, совершив аварию, попытался скрыться с места происшествия", - сообщает telegram-канал Polisia.kz.



Отмечается, что в отношении водителя составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также он привлечен к ответственности по статье 611 КоАП РК за оставление места ДТП. Материалы направлены в суд.