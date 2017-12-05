Утверждение "талант/артист/художник должен быть голодным" в корне неверное - Мухамедиулы





Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы объяснил свое высказывание о зарплатах работников культуры в Казахстане, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.Напомним, накануне на правительственном часе в Мажилисе Мухамедиулы сказал, что "голодный человек творчески успешнее". "Хочу сразу обозначить, что некоторые считают и порой не стесняются это озвучить - будто бы люди из сферы культуры трудятся исключительно для души... Эти люди любят свою профессию, но одним этим сыт не будешь.Утверждение "Талант/Артист/Художник должен быть голодным" в корне неверное. У людей искусства тоже есть семьи - дети, родители, о которых нужно заботиться. Работа артиста, сотрудника библиотеки, музея или оркестра должна оплачиваться достойно. Нужно, конечно, по мере возможности повышать людям заработную плату. Кто-то может возразить, заявив, что полезнее и важнее работа педагога или врача, полицейского или пожарного, но корректно ли сравнивать труд балерины и шахтера, певицы и спортсмена, трубача или пекаря?Несмотря на многократные повышения заработных плат (пять раз с 2005 по 2011 годы на 25-30 процентов, а последнее увеличение зарплаты было в прошлом году), на сегодняшний день именно у работников культуры самые низкие оклады. Зарплата в сфере культуры начинается с 38 тысяч тенге, а за каждым пунктом перечня заработных плат стоят живые люди, важно помнить об этом, друзья.Болезненным вопросом стало и обсуждение пенсионного возраста артистов балета. Балет - великое искусство, но за красивыми театральными декорациями - серьезные травмы, часто надорванное здоровье артистов. И, действительно, выглядит абсурдным, когда балерине в 50 лет приходится исполнять партии юных героинь. Да о чем говорить - дело ведь не в том, как это выглядит: вы можете себе представить насколько сложно танцевать балет в преклонном возрасте, даже несмотря на тренированность артистов? Кто-то жестоко может сказать "это их выбор", "не нравится труд и зарплата - пусть сменят профессию" и так далее. Но, друзья, без искусства, без духовности, без эстетики как можно прожить?Как сказал Гете, тот, кому дорого дело, должен уметь вступаться за него, иначе он недостоин проявлять себя ни в чем. Будем решать эти вопросы - будем работать над этим дальше. За эти годы удалось существенно повысить зарплаты работникам именно библиотек, домов культуры и другим, но это не предел. Безусловно, тут важна и поддержка общества, ваша поддержка, друзья. И начинается она с понимания", - сказал Мухамедиулы.