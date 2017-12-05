Утверждение "талант/артист/художник должен быть голодным" в корне неверное - Мухамедиулы

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы объяснил свое высказывание о зарплатах работников культуры в Казахстане, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Напомним, накануне на правительственном часе в Мажилисе Мухамедиулы сказал, что "голодный человек творчески успешнее". "Хочу сразу обозначить, что некоторые считают и порой не стесняются это озвучить - будто бы люди из сферы культуры трудятся исключительно для души... Эти люди любят свою профессию, но одним этим сыт не будешь.
Утверждение "Талант/Артист/Художник должен быть голодным" в корне неверное. У людей искусства тоже есть семьи - дети, родители, о которых нужно заботиться. Работа артиста, сотрудника библиотеки, музея или оркестра должна оплачиваться достойно. Нужно, конечно, по мере возможности повышать людям заработную плату. Кто-то может возразить, заявив, что полезнее и важнее работа педагога или врача, полицейского или пожарного, но корректно ли сравнивать труд балерины и шахтера, певицы и спортсмена, трубача или пекаря?
Несмотря на многократные повышения заработных плат (пять раз с 2005 по 2011 годы на 25-30 процентов, а последнее увеличение зарплаты было в прошлом году), на сегодняшний день именно у работников культуры самые низкие оклады. Зарплата в сфере культуры начинается с 38 тысяч тенге, а за каждым пунктом перечня заработных плат стоят живые люди, важно помнить об этом, друзья.
Болезненным вопросом стало и обсуждение пенсионного возраста артистов балета. Балет - великое искусство, но за красивыми театральными декорациями - серьезные травмы, часто надорванное здоровье артистов. И, действительно, выглядит абсурдным, когда балерине в 50 лет приходится исполнять партии юных героинь. Да о чем говорить - дело ведь не в том, как это выглядит: вы можете себе представить насколько сложно танцевать балет в преклонном возрасте, даже несмотря на тренированность артистов? Кто-то жестоко может сказать "это их выбор", "не нравится труд и зарплата - пусть сменят профессию" и так далее. Но, друзья, без искусства, без духовности, без эстетики как можно прожить?
Как сказал Гете, тот, кому дорого дело, должен уметь вступаться за него, иначе он недостоин проявлять себя ни в чем. Будем решать эти вопросы - будем работать над этим дальше. За эти годы удалось существенно повысить зарплаты работникам именно библиотек, домов культуры и другим, но это не предел. Безусловно, тут важна и поддержка общества, ваша поддержка, друзья. И начинается она с понимания", - сказал Мухамедиулы.
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