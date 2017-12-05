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Утверждение "талант/артист/художник должен быть голодным" в корне неверное - Мухамедиулы

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 21:17
Утверждение "талант/артист/художник должен быть голодным" в корне неверное - Мухамедиулы
Министр культуры и спорта
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы объяснил свое высказывание о зарплатах работников культуры в Казахстане, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Напомним, накануне на правительственном часе в Мажилисе Мухамедиулы сказал, что "голодный человек творчески успешнее". "Хочу сразу обозначить, что некоторые считают и порой не стесняются это озвучить - будто бы люди из сферы культуры трудятся исключительно для души... Эти люди любят свою профессию, но одним этим сыт не будешь.

Утверждение "Талант/Артист/Художник должен быть голодным" в корне неверное. У людей искусства тоже есть семьи - дети, родители, о которых нужно заботиться. Работа артиста, сотрудника библиотеки, музея или оркестра должна оплачиваться достойно. Нужно, конечно, по мере возможности повышать людям заработную плату. Кто-то может возразить, заявив, что полезнее и важнее работа педагога или врача, полицейского или пожарного, но корректно ли сравнивать труд балерины и шахтера, певицы и спортсмена, трубача или пекаря?

Несмотря на многократные повышения заработных плат (пять раз с 2005 по 2011 годы на 25-30 процентов, а последнее увеличение зарплаты было в прошлом году), на сегодняшний день именно у работников культуры самые низкие оклады. Зарплата в сфере культуры начинается с 38 тысяч тенге, а за каждым пунктом перечня заработных плат стоят живые люди, важно помнить об этом, друзья.

Болезненным вопросом стало и обсуждение пенсионного возраста артистов балета. Балет - великое искусство, но за красивыми театральными декорациями - серьезные травмы, часто надорванное здоровье артистов. И, действительно, выглядит абсурдным, когда балерине в 50 лет приходится исполнять партии юных героинь. Да о чем говорить - дело ведь не в том, как это выглядит: вы можете себе представить насколько сложно танцевать балет в преклонном возрасте, даже несмотря на тренированность артистов? Кто-то жестоко может сказать "это их выбор", "не нравится труд и зарплата - пусть сменят профессию" и так далее. Но, друзья, без искусства, без духовности, без эстетики как можно прожить?

Как сказал Гете, тот, кому дорого дело, должен уметь вступаться за него, иначе он недостоин проявлять себя ни в чем. Будем решать эти вопросы - будем работать над этим дальше. За эти годы удалось существенно повысить зарплаты работникам именно библиотек, домов культуры и другим, но это не предел. Безусловно, тут важна и поддержка общества, ваша поддержка, друзья. И начинается она с понимания", - сказал Мухамедиулы.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 22:13
У нас недостаток технических специалистов хорошей квалификации (то есть с опытом и талантом), готовых работать за гроши.
То есть готовых работать за гроши — но имеющих квалификацию нижу плинтуса, навалом. Они никому не нужны и задаром.
И специалистов хорошей квалификации тоже всё еще есть некоторое количество. Но они at mass хотят хороших денег — и потому тоже как бы нафиг не нужны в большинстве мест.
Всем нужны «космонавты за три копейки». А их нет.
Дело в том, что после развала СССР такие «космонавты за три копейки» были, и в количестве, которое обеспечивало не только закрытие позиций, но и даже избыток. «Эффективные манагеры» к этой ситуации привыкли — а теперь ситуация поменялась, старики ушли на пенсию, а люди среднего возраста не видят смысла «запускать ракеты» за три копейки для манагеров, трахающих валютных шлюх в куршавеле.
Фактически произошел инженерный саботаж — грамотные люди ушли с работы, требовавшей их высокой квалификации, и занялись всякой ширпотребской хренотой, дающей денег даже поболее, чем им платили на тех прежних местах, но требующей гораздо меньшего напряжения мозгов.
Уровень озлобления инженерных кадров высшей квалификации по отношению к работодателям достиг просто какого-то эпического накала. Вопрос уже не в том, сколько такому человеку надо для безбедной жизни — неа, он хочет таких денег, которые бы показали УВАЖЕНИЕ к его уровню. То есть таких сумм, которые бы заставили манагеров скрежетать зубами от жадности.
Принцип простой: не хотите платить столько? Ну и делайте нанорулезы сами, а я и халтурами перебьюсь — зато буду знать, что на вас хрен положил, и ваше предприятие пусть скатится в жопу и сдохнет, и вы будете банкротами, и работяги ваши на улицу вылетят, и когда-нибудь они вас подвесят за закрытый завод на фонарь, и Бентли ваш сожгут, и семейку вашу поимеют.
Вот так это и движется — бизнесмены-манагеры всё еще надеются, что «кадры» оголодают и прибегут на жабскую зарплату, а «кадры» как ушли массово в 2008 году, так и заимаются хренотой, теряют квалификацию, но никуда не прибегают. Это прекрасно видно по динамике вакансий и резюме на квалифицированные позиции и по зарплатным уровням, выставляемым на вакансии и вписываемым в резюме.
Либеральная часть правительства — всё еще думает, что проблему можно решить при помощи ВУЗов. У них в голове не укладывается, что выпускники ВУЗов не могут закрыть высокие позиции — их уже некому учить на производстве, и никто их не будет учить — специалист не хочет их учить, чтобы не создавать себе конкурента, а «эффективный манагер» не желает годами платить зарплату бесполезному полуфабрикату в ожидании, пока тот поднимет квалификацию и получит опыт. Да и нафиг ему специалист через годы — ему надо здесь и сию минуту, а через пару лет уже, может, и предприятия не будет, и он сам будет в другом месте. (с)
 
 

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