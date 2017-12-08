"У инопланетян дискотека": в Сети набирает популярность видео "мегашторма"

Видеозапись грозы, разразившейся в австралийском округе Кимберли, вызвала бурную реакцию у пользователей YouTube. Запись природного явления опубликовал очевидец Джефф Грин.
За несколько дней ролик набрал более 141 тысячи просмотров. Некоторым юзерам эта видеозапись напомнила кадры из фильма "Властелин колец", другим - компьютерную игру. "У инопланетян дискотека", - так описал увиденное пользователь под ником BooAdmin. Были и те, кто усомнился в подлинности видеоролика. "Выглядит как подделка", - отметил Pennywise. "Монтаж", - уверен dima sokolov.
Большая часть комментаторов, однако, не скрывала восхищения стихией. "Потрясающая красота", - написал All Extreme. "Это невероятно, впервые вижу такую мощную грозу, как хорошо, что вы сняли такое удивительное видео", - поделился Johnny Cook Jr’s Vlogs.
Циклон "Далия" обрушился на западное побережье Австралии в начале декабря, пишет Fox8. Отмечается, что в настоящее время на континенте идет сезон дождей, что характерно для начала австралийского лета.
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