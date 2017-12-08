«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 08 Декабря
+4...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.85 KZT
  • €1 = 394.79 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"У инопланетян дискотека": в Сети набирает популярность видео "мегашторма"

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 20:47
"У инопланетян дискотека": в Сети набирает популярность видео "мегашторма"
Кадр и з видео
Видеозапись грозы, разразившейся в австралийском округе Кимберли, вызвала бурную реакцию у пользователей YouTube. Запись природного явления опубликовал очевидец Джефф Грин.

За несколько дней ролик набрал более 141 тысячи просмотров. Некоторым юзерам эта видеозапись напомнила кадры из фильма "Властелин колец", другим - компьютерную игру. "У инопланетян дискотека", - так описал увиденное пользователь под ником BooAdmin. Были и те, кто усомнился в подлинности видеоролика. "Выглядит как подделка", - отметил Pennywise. "Монтаж", - уверен dima sokolov.

Большая часть комментаторов, однако, не скрывала восхищения стихией. "Потрясающая красота", - написал All Extreme. "Это невероятно, впервые вижу такую мощную грозу, как хорошо, что вы сняли такое удивительное видео", - поделился Johnny Cook Jr’s Vlogs.

Циклон "Далия" обрушился на западное побережье Австралии в начале декабря, пишет Fox8. Отмечается, что в настоящее время на континенте идет сезон дождей, что характерно для начала австралийского лета.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика