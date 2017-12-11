Казахтелеком и Алма ТВ отключили российские каналы

АО «Казахтелеком» (ID TV) и «АлмаТел Казахстан» (Алма ТВ) с 11 декабря отключили ретрансляцию российских телеканалов телеканалов «НТВ-Мир», «РТР-Планета», «Россия-24», «Россия-Культура», сообщает Zakon.kz.



Как сообщают официальные сайты кабельных операторов, причиной стало увеличение стоимости прав за ретрансляцию. В компаниях сообщили, что намерены продолжить переговоры, но попытаются сохранить прежние условия по договорам.

Как сообщил нам источник, знакомый с ситуацией, с января 2017 года многие российские телеканалы незначительно подняли стоимость лицензионных прав на вещание.



Большинство кабельных операторов Казахстана заключили договоры и приобрели права на вещание. АО «Казахтелеком» (ID TV) и «АлмаТел Казахстан» (Алма ТВ) до сих пор не заключили соответствующих договоров.





Кризис произошёл из-за того, что сети ID TV и Алма ТВ в 2017 году вещали перечисленные телеканалы, не имея прав на это. А когда представители телеканалов потребовали прекратить противоправные действия и приобрести лицензию на право вещания по существующим тарифам, а также заплатить за вещание, фактически осуществляемое с начала года, операторы отказались от этого, выдвинув ультиматум: или мы платим по тарифам 2016 года или отключаем.





В ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) сообщили, что планируют продолжить урегулирование этого вопроса, как за столом переговоров, так и в юридической плоскости.



Стоит отметить, что все эти события разворачиваются в преддверии череды декабрьских и новогодних праздников, когда традиционно увеличивается домашнее телесмотрение.



Кабельщики выбрали очень неудачное время для решения своих коммерческих вопросов, лишив своих абонентов, исправно платящих абонентскую плату, возможности смотреть популярные телеканалы.



Теперь, перед праздниками, многим абонентам придётся срочно менять кабельного оператора или покупать «тарелку», чтобы смотреть полюбившиеся телеканалы и новогодние передачи.