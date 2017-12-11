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Казахтелеком и Алма ТВ отключили российские каналы

Просмотров:1083 Опубликовано: Сегодня, 09:53
Казахтелеком и Алма ТВ отключили российские каналы
Остальные кабельные операторы Казахстана вещают телеканалы в прежнем режиме.
АО «Казахтелеком» (ID TV) и «АлмаТел Казахстан» (Алма ТВ) с 11 декабря отключили ретрансляцию российских телеканалов телеканалов «НТВ-Мир», «РТР-Планета», «Россия-24», «Россия-Культура», сообщает Zakon.kz.

Как сообщают официальные сайты кабельных операторов, причиной стало увеличение стоимости прав за ретрансляцию. В компаниях сообщили, что намерены продолжить переговоры, но попытаются сохранить прежние условия по договорам.
Как сообщил нам источник, знакомый с ситуацией, с января 2017 года многие российские телеканалы незначительно подняли стоимость лицензионных прав на вещание.

Большинство кабельных операторов Казахстана заключили договоры и приобрели права на вещание. АО «Казахтелеком» (ID TV) и «АлмаТел Казахстан» (Алма ТВ) до сих пор не заключили соответствующих договоров.


Кризис произошёл из-за того, что сети ID TV и Алма ТВ в 2017 году вещали перечисленные телеканалы, не имея прав на это. А когда представители телеканалов потребовали прекратить противоправные действия и приобрести лицензию на право вещания по существующим тарифам, а также заплатить за вещание, фактически осуществляемое с начала года, операторы отказались от этого, выдвинув ультиматум: или мы платим по тарифам 2016 года или отключаем.


В ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) сообщили, что планируют продолжить урегулирование этого вопроса, как за столом переговоров, так и в юридической плоскости.

Стоит отметить, что все эти события разворачиваются в преддверии череды декабрьских и новогодних праздников, когда традиционно увеличивается домашнее телесмотрение.

Кабельщики выбрали очень неудачное время для решения своих коммерческих вопросов, лишив своих абонентов, исправно платящих абонентскую плату, возможности смотреть популярные телеканалы.

Теперь, перед праздниками, многим абонентам придётся срочно менять кабельного оператора или покупать «тарелку», чтобы смотреть полюбившиеся телеканалы и новогодние передачи.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 19 )

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mer (Посетители) Сегодня, 12:35
Последняя сводки России,в выходные с Путиным,год добровольца 2018. Ага, столько их погибло в Донбассе,а где упоминание про них? Картина не справедливая вырисовывается,про них молчат. Не нравится мне это,ложью прёт.
 
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RED SUN (Посетители) Сегодня, 12:20
Thornhill,
но есть и книги которые распространяют вахабиты, есть и каналы в интернете заманивающие в свои ряды бандитские. Так что говорить, что только ТВ это зомби-ящик нельзя!

Ваххабизм это ультра ортодоксальное течение религии, кто то может прочесть такие "книги" и не особо впечатлиться и забыть, кто то воспринимает всерьез, все зависит от степени просвещённости человека. Одно дело, когда по телику крутят полуголых девиц, курящих и пьющих, кровь и кишки. Ток шоу Дом-2 вам ума точно не прибавит уж поверьте...
 
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  • Ёж
  • бася
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 11:46
Цитата: Xoxma80
А то как то несправедливо получается- минус 4 "продукта"из пакета,а оплата та же.


Правильно! Цена должна быть снижена!
А хотите платить только за то что смотрите - вот вас https://www.ottclub.cc там есть оплата почасовая, и пакеты, сотни каналов!
Или вот - https://ntvplus.tv/?utm_source=ntvplus.ru тоже пакеты с архивом только на 7 дней.
Что то пропустил, всегда можно посмотреть в записи!
ТВ от КТ или Адма-ТВ это уже прошлый век!

Цитата: RED SUN
Чикатило и Гитлер тоже много книг читали,

Достойный аргумент в пользу чтения книг. lol
Но я не о том! Читайте что хотите, но есть и книги которые распространяют вахабиты, есть и каналы в интернете заманивающие в свои ряды бандитские. Так что говорить, что только ТВ это зомби-ящик нельзя!
 
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RED SUN (Посетители) Сегодня, 11:39
Thornhill,
У меня знакомые дочь так воспитывали, телек не разрешали смотреть, книги заставляли читать... а она не благодарная в 15 лет забеременела)))) Книжек наверное начиталась!

И что?! Чикатило и Гитлер тоже много книг читали, терь все книги запретить?! bazar И как же наши предки всего то 60 лет назад без теликов до жили, да и была ли это жизнью, ибо нет Малахова и ее звезды Шурыгиной, не было Тимати с его баклажаном и божественной песни от гениев ума Тает Лед! Куда там Пушкину тягаться с гигантом мысли Тимати...
 
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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 11:36
Grand,
Ну если тебе не нравились эти каналы, то зачем их смотрел? lol

Кому сейчас нужно это Алма-ТВ или каналы от Казахтелекома? Сейчас в открытом доступе есть всё что хотите! И платно и бесплатно. Так через нэт вы получаете цифровое качество!
На спутнике Триколор уже имеет 4К каналы и стоит на много дешевле КТ каналов, да и список каналов в разы больше!

Василий Кравчук,
Это раньше было зомби ТВ, когда было три канала, а сейчас их сотни! В мире вообще зарегистрировано 2200 каналов ТВ. Не хотите смотреть "Время покажет"? Включите Дискавери или Травел, или Еда! Выбирайте!
 
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 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 11:27
Не буду спрашивать почем нынче просят за "пучок" Российских новостей) Но заменить теперешние "дырки" на другие равноценные прежним каналам ,мне кажется должны. Нет? А то как то несправедливо получается- минус 4 "продукта"из пакета,а оплата та же.
 
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  • RRR
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 11:26
Цитата: RED SUN
Ящик дебилизатор никогда не заменит книги...

У меня знакомые дочь так воспитывали, телек не разрешали смотреть, книги заставляли читать... а она не благодарная в 15 лет забеременела)))) Книжек наверное начиталась! lol
 
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 11:23
главное шоб интернет не отрубили!
все это есть в интернете и даже больше
и онлайн трансляции этих каналов есть в интернете если кому это нужно (
а так действительно зомби канала со своими новостями и политическими шоу за исключением развлекательных программ
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 11:21
Цитата: keyzet
куче разных интересных программ по НТВ,


НТВ "труповозный канал" одно насилие, все сериалы про криминал ,а вот РОССИЯ -КУЛЬТУРА" действительно ЖАЛЬ

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Grand (Посетители) Сегодня, 11:07
Вот это правильно, самые тупые зомбоканалы отрубили.

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