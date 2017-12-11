Какие новогодние продукты опасны для здоровья

«Считается, что обилие разнообразных блюд на новогоднем столе сулит благополучие и достаток в будущем году. Но все же стоит поберечь организм, потому что некоторые традиционные продукты могут испортить, по крайней мере, один из дней нового года. В результате исследования было определено, что чаще всего причиной отравлений становятся кондитерские изделия, а именно пирожные и торты, на них приходится более 39 процентов от всех случаев», - говорится в исследовании.





В преддверии новогодних праздников, которые всегда сопровождаются проведением шумных застолий, специалисты информационно-аналитического центра страховой компании «Kompetenz» провели исследование и выяснили, какие продукты чаще всего становятся причиной отравлений в праздничные дни и составили рейтинг опасных новогодних продуктов в РК, передает Zakon.kz.На втором месте оказались колбаса и сосиски. Специалисты связывают этот факт с тем, что зачастую в колбасе натуральное мясо заменяют коктейлем из сои, крахмала, соединительной ткани, сала, жира, шкуры, плюс добавки с кодом «Е». Поэтому класть вареную колбасу в самый новогодний салат – оливье надо очень осторожно.Третье место занимают салаты, особенно содержащие майонезную заправку и большое количество ингредиентов, например - «оливье» и «мимоза». Потому специалисты напоминают о том, что салаты, заправленные майонезом, должны храниться только в холодильнике и не более суток. Даже если они простояли в холодильнике всего одну ночь, то перед употреблением надо обязательно обратить внимание на цвет и запах. Если запах изменился, стал кислым или неприятным, то употреблять в пищу этот салат ни в коем случае нельзя.Следует помнить, что заправленные майонезом салаты портятся очень быстро, а затем вызывают у человека острое расстройство пищеварения. Кроме того, сам майонез – очень жирный и калорийный продукт. Если срок его годности прошел, то продукт стоит выбросить безо всяких сожалений.Как отмечается, в исследовании не рассматривались случаи отравлений алкогольной продукцией.По мнению специалистов даже самые новогодние фрукты - мандарины могут вызвать проблемы со здоровьем. Конечно, в небольших количествах – это очень полезный фрукт. Но если есть килограммами, как многие любят в конце декабря, то мандарины могут вызвать аллергию, изжогу, приступ гастрита, так как они негативно воздействуют на слизистую желудка и кишечника.