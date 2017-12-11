Шахтеры "АрселорМиттал Темиртау" после смены не поднялись на поверхность

Более 200 горняков четырех шахт города Шахтинск остаются под землей, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. "11 декабря 2017 года группа работников четырех шахт Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" отказалась покидать свои рабочие места после окончания смены.



Начался диалог в рамках трудового законодательства между руководством компании и профсоюзом угольщиков "Қорғау", представляющим интересы работников. Остальные шахты работают в штатном режиме. Ситуация находится на контроле акимата Карагандинской области", - сообщили в пресс-службе акимата.



Накануне по мессенждеру WhatsApp велись переговоры об организации забастовки.

Многие из жителей Шахтинска получили рассылку, где несколько человек рассказывают о планах забастовки и призывают горняков ночной смены 11 декабря не выходить на поверхность, а остальные шахты - поддержать их действия. Руководство "АрселорМиттал Темиртау" считает эту акцию незаконной, так как не был оповещен профсоюз. "На данный момент часть горняков, около 200 человек четвертой (ночной) смены, четырех шахт не поднялись на поверхность по окончании рабочей смены.



Данная акция является несанкционированной, так как горняками не было выдвинуто никаких официальных требований ни руководству шахт, ни администрации АО "АрселорМиттал Темиртау", со стороны профсоюза угольщиков "Қорғау" не поступало никаких заявлений. Остальные шахты работают в штатном режиме", - прокомментировала глава пресс-службы "АрселорМиттал Темиртау" Зульфира Мухамедьярова.



Напомним, ранее подобный трудовой спор возник между шахтерами и руководством "Корпорации Казахмыс" в Сатпаеве. Тогда в Интернете распространялись информация и видео о забастовке шахтеров. Они требовали повышения заработной платы на 70 процентов, увеличения пенсий и улучшения условий труда, а также встречи с руководителем "Корпорации Казахмыс" Эдуардом Огаем. Позже в пресс-службе акима Карагандинской области сообщили, что ситуация находится на контроле руководства региона. Также сообщалось, что с шахтерами ведутся переговоры.