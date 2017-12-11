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В Казахстане изменили транскрипции названий ж/д станций

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 12:32
В Казахстане изменили транскрипции названий ж/д станций
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования
Правительство Казахстана приняло постановление от 29 ноября 2017 года «О переименовании и изменении транскрипций названий некоторых железнодорожных станций Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В частности, названия станций Алма-Ата 1 и Алма-Ата 2 изменены на Алматы 1 и Алматы 2.

В перечень железнодорожных станций, транскрипции названий которых подлежат изменению, также вошли:

по Алматинской области: станция Талды-Курган переименована в станцию Талдыкорган

по Актюбинской области: станция Биршогыр – станция Бершугир, станция Кимперсай – станция Кемпирсай;

по Восточно-Казахстанской области: станция Семипалатинск – станция Семей, Семипалатинское отделение дороги – Семейское отделение дороги;

по Жамбылской области: станция Чу – станция Шу, станция Бурное – станция Боранды, станция Чольдала – станция Шолдала, станция Чайкурук – станция Шайкорык, станция Чебакты – станция Шабакты, станция Учбулак – станция Ушбулак, станция Акчулак – станция Акшолак, станция Татты – станция Татты, станция Чиганак – Шыганак, станция Кошкентениз – станция Кашкантениз, станция Чокпар – станция Шокпар;

по Костанайской области: станция Джаныспай – станция Жанысбай, станция Темир-Булак – станция Темирбулак, станция Кустанай – станция Костанай;

по Кызылординской области: станция Саксаульская – станция Сексеул, станция Конту – станция Кунту, станция Аральское море – станция Арал тенизи, станция Арал-кум – станция Аралкум, станция Чумыш – станция Шомиш, станция Камышлыбаш – станция Камыстыбас, станция Бикбаули – станция Бекбауыл, станция Казалинск – станция Казалы, станция Уинду – станция Уинди, станция Кубек – станция Кобек, станция Майлибаш – станция Майлыбас, станция Бай-хожа – станция Байкожа, станция Тюратам – станция Торетам, станция Дюрменьтюбе – станция Дирментобе, станция Хор-хут – станция Коркыт, станция Урдазы – станция Ордазы, станция Джусалы – станция Жосалы, станция Ана–куль – станция Анаколь, станция Кизил-там – станция Кызылтам, станция Кара–кеткен – станция Каракеткен, станция Джалагаш – станция Жалагаш, станция Терень-узяк – станция Теренозек, станция Кара-узяк – станция Караозек, станция Кзыл-орда – станция Кызылорда, станция Белкуль – станция Белкол, станция Берказань – станция Бирказан, станция Соло-тюбе – станция Сулутобе, станция Тартугай – станция Тартогай, станция Чиили – станция Шиели, станция Екпенды – станция Екпинди, станция Тюмень-арык – станция Томенарык, станция Буртескен – станция Боритескен, станция Беш-арык – станция Бесарык;

по Мангистауской области: станция Мангышлак – станция Мангистау;

по Павлодарской области: станция Ерментау – станция Ерейментау;

по Южно-Казахстанской области: станция Чимкент – станция Шымкент, станция Кзыл-сай – станция Кызылсай, станция Кургасын – станция Коргасын, станция Ченгельды – станция Шенгелды, станция Чанак – станция Шанак, станция Джилга – станция Жылга, станция Монтай-таш – станция Монтайтас, станция Уртабад – станция Отрабад, станция Кара-Кунгур – станция Караконыр, станция Сары-агач – станция Сарыагаш, станция Арысь-1 – станция Арыс 1, станция Арысь-2 – станция Арыс 2, станция Пахтаарал – станция Мактаарал, станция Джетысай – станция Жетысай.


Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Источник: zakon.kz
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