Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняла решение поддержать тех российских атлетов, которые выразили готовность участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе, заявила глава комиссии Софья Великая, передает РИА Новости.
Заседание комиссии спортсменов ОКР прошло в понедельник в Москве. "Мы рассмотрели ряд разных сообщений, общались по Skype со спортсменами, которые участвуют в этапах Кубков мира. Постарались собрать максимум мнений. Большинство спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде. Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать", - сказала Великая журналистам.
"Фамилии тех, кто не примет участия, называть сейчас некорректно. Но, большинство спортсменов выступило за участие в Олимпиаде. Спортсмены всех видов спорта выразили желание поехать на Игры. Мы сделали максимально возможное за эти дни после того, как исполком МОК озвучил свое решение", - добавила олимпийская чемпионка по фехтованию. 5 декабря исполком МОК по следам допинговых расследований сообщил о возможности допуска к Играм-2018 только "чистых" российских спортсменов под нейтральным олимпийским флагом - в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR). Решение о допуске будет принимать специальная комиссия.
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