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Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018

Просмотров:320 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018
Фото Reuters
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняла решение поддержать тех российских атлетов, которые выразили готовность участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе, заявила глава комиссии Софья Великая, передает РИА Новости.

Заседание комиссии спортсменов ОКР прошло в понедельник в Москве. "Мы рассмотрели ряд разных сообщений, общались по Skype со спортсменами, которые участвуют в этапах Кубков мира. Постарались собрать максимум мнений. Большинство спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде. Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать", - сказала Великая журналистам.

"Фамилии тех, кто не примет участия, называть сейчас некорректно. Но, большинство спортсменов выступило за участие в Олимпиаде. Спортсмены всех видов спорта выразили желание поехать на Игры. Мы сделали максимально возможное за эти дни после того, как исполком МОК озвучил свое решение", - добавила олимпийская чемпионка по фехтованию. 5 декабря исполком МОК по следам допинговых расследований сообщил о возможности допуска к Играм-2018 только "чистых" российских спортсменов под нейтральным олимпийским флагом - в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR). Решение о допуске будет принимать специальная комиссия.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 13 )

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  • Ну Ну
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 17:33
OpOp,
а кто-то живет в отдельном коттедже, иногда делает вылазки в чужие квартиры, убивает жильцов и мародерствует?
Наличие коттеджа, еще не фактор порядочности...да и покажи мне ботаника профессора, у которого есть двух этажный коттедж, очень такому удивлюсь lol
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 17:32
Такое бесстыдство, измельчал нынешний спортсмен.
Позор и толерастия.
 
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OpOp (Посетители) Сегодня, 17:22
Цитата: RED SUN
К примеру, у тебя по лестничной площадки два соседа, один ботаник профессор, другой вор рецидивист, любящий чужое добро присваивать, какому соседу то будешь относится с недоверием? К ботанику?!

а кто-то живет в отдельном коттедже, иногда делает вылазки в чужие квартиры, убивает жильцов и мародерствует?
 
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  • saktau
  • Ну Ну
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 17:12
Мы то знаем, откуда ноги растут, а точнее после каких событии. Оттяпал кусок чужой земли и думать, что мировое сообщество это просто так оставит?! К примеру, у тебя по лестничной площадки два соседа, один ботаник профессор, другой вор рецидивист, любящий чужое добро присваивать, какому соседу будешь относится с недоверием? К ботанику?! То ли еще будет и хлебнут еще спортсмены, деятели культуры да и обычные граждане тоже, за безграничные аппетиты своих вождей...
 
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  • babushka
  • Mestnyi
  • Тихо
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:02
Ёж,
Ну, один такой толерастик намедни на Эхе заявил - "а какая разница под какое т-ра-ля-ля и под какой тряпочкой им выступать?". Хех, я хотел бы посмотреть что сделали ли бы в пиндосии с журнашлюшкой, который бы так назвал ИХ гимн и флаг crazy
 
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  • Тихо
 Ёж (Посетители) Сегодня, 17:00
Цитата: МОК
именно этим можно объяснить такое половинчатое беззубое решение.

Я и говорю, что надо бойкотировать. Показать зубы, как говорится.
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 16:49
Эх спортсмены спортсмены! А как же байкот?
 
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  • saktau
 МОК (Посетители) Сегодня, 16:44
Россия организовала беспрецедентную систему государственной поддержки допинга, в которой «чистых спортсменов» не было, за что следует пожизненно дисквалифицировать всех российских спортсменов, но МОК, как бюрократическая организация финансируемая странами-участниками естественно заинтересована в том, что бы не выгнать Россию из олимпийского движения навсегда, именно этим можно объяснить такое половинчатое беззубое решение. Это примерно как мент, которому принесли заяву на крышуемого им дилера, совершенно не хочет его сажать, а хочет как-то показать что принял меры.
 
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  • Швейк
  • Тихо
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:32
Швейк,
Обезличивают русских помаленьку. Пытаются оттолерастить. Без родины и без флага хотят оставить. А супостаты, ты гляди, как вскинулись. Мол, флаг и страна- не суть важно. Мол, главное- участие. Хорошо, что на ресурсе он такой один. Но кладет за десятерых..
 
-1
  • Ёж
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  • RED SUN
  • tag_92
 Морской (Посетители) Сегодня, 16:20
Спортсмен должен заниматься своим прямым делом. Под каким флагом-не так важно!
 
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