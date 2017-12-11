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Жакип Асанов прокомментировал свое назначение

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Жакип Асанов прокомментировал свое назначение
Фото с сайта kazguu.kz
Сегодня на заседании Сената Ж. Асанов был назначен на должность председателя Верховного Суда РК, сообщает Zakon.kz.

Председатель ВС РК прокомментировал журналистам свое назначение, сказав, что готов дальше двигаться по реформам в судебной системе и в ближайшее время будет готов ответить за проделанную работу.

«Решение сенат принял, согласие дал. Сейчас мне наверное, преждевременно о чем-то говорить. Вы понимаете мое состояние, надеюсь. Поэтому, там очень много сделано в этой системе. Но будем дальше двигаться и реализовывать эти реформы, на которые у главы государства очень много целей, и я готов буду в ближайшее время ответить», - ответил Асанов.

Также Ж. Асанов пообещал, что в его работе будет открытость и прозрачность.

«Единственное, что я могу вам пообещать, это открытость и прозрачность. Это будет также, как и раньше, а может быть еще больше. Глава государства это держит на контроле. Мы будем открыты. Тем более, в рамках послания Главы государства вся наша деятельность должна стать очень прозрачной. Вы знаете, в рамках "100 шагов" сейчас все судебные процессы открыты, все записывается на видео и аудио. Мы сейчас двигаем большой проект по цифровизации уголовного процесса, все уголовные дела мы в ближайшее время переведем в электронный формат. Это тоже повысит, в первую очередь, защищенность граждан. То же самое мы собираемся сделать и по административным делам, планы большие», - отметил Асанов.

Напомним, ранее Жакип Асанов занимал должность Генерального Прокурора Республики Казахстан. На эту должность назначен Кожамжаров Кайрат.
Источник: zakon.kz
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