Сенатор объяснил громкие назначения

Сенатор Дулат Куставлетов объяснил причины перестановок в Верховном суде, Конституционном Совете и Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Глава государства представил две кандидатуры: одну на должность председателя Верховного суда, это Жакип Кажманович Асанов, на должность генерального прокурора, которая освободилась, - Кожамжарова Кайрата Пернешовича. Глава государства охарактеризовал их, как всегда подробно (рассказал - прим. автора), почему такие изменения необходимы. Потому что Кайрат Абдразакович Мами свою работу выполнил.



Судебная реформа, он объявлял об этом, она произведена, теперь идет реализация этих требований судебной реформы", - рассказал Куставлетов после окончания пленарного заседания Сената. Он отметил, что в дальнейшем последует модернизация уголовного процесса, где большая роль отводится органам прокуратуры, органам следствия, дознания.



"Туда идет Кайрат Пернешович Кожамжаров, который также показал со всех сторон хорошие свои качества как организатор и как руководитель правоохранительной системы. Он работал и секретарем Совета Безопасности. Кандидатура, как Глава государства сказал, может проявить твердость и в то же время иметь достаточный опыт", - отметил депутат. "Мами будет в Конституционном Совете, потому что Игорь Иванович Рогов уже отработал все свои сроки, поэтому Президент предлагает на эту должность Мами", - добавил Куставлетов.



Напомним, в ходе пленарного заседания Сената стало известно, что Жакип Асанов стал председателем Верховного суда, Кайрат Кожамжаров назначен на должность генерального прокурора Республики Казахстан, Кайрат Мами назначен председателем Конституционного Совета. Позже было объявлено, что Алик Шпекбаев возглавил Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции.