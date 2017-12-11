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Возгорание на АНПЗ: В компании ожидают падение в 2 раза переработки нефти

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 17:53
Возгорание на АНПЗ: В компании ожидают падение в 2 раза переработки нефти
Предварительная причина - разгерметизация трубопровода.
Из-за инцидента с возгоранием переработка нефти на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе может упасть в два раза, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным ТОО "Атырауский НПЗ", сегодня, 11 декабря, в 09.57 на территории завода произошло возгорание линии гудрона на установке первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-3. Предварительная причина - разгерметизация трубопровода.

В 10.15 силами объектовой противопожарной службы АНПЗ ("Өрт сөндіруші") очаг возгорания локализован. В 10.30 возгорание полностью ликвидировано. "Угрозы распространения возгорания на другие установки нет. Жертв и пострадавших нет. Площадь горения составила десять квадратных метров. Ожидается уменьшение объема переработки с 14 000 до 7 000 тонн в сутки", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что ежесуточный выпуск товарной продукции составит: по дизельному топливу 1 600-1 800 тонн в сутки; бензинов - порядка 1 000 тонн в сутки. Для поддержания объема переработки дополнительно будет загружена установка первичной переработки АТ-2 до 7 000 тонн в сутки.

"В настоящий момент создана специальная комиссия по расследованию возникшей нештатной ситуации. Проводятся анализ причин произошедшего и оценка причиненного ущерба. Информация о продолжительности проведения ремонтных работ будет предоставлена дополнительно. Данный инцидент не повлияет на ход завершения модернизации ТОО "АНПЗ", - заключается в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по информации ДЧС Атырауской области, на место тушения пожара прибыли десять единиц спецтехники и 50 человек личного состава. Информация поступила в 9.57.

Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 18:14
бензин по 200
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:13
Печалька. ГСМ и без этого растёт в цене

Жить нужно непременно хорошо
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:56
Еще одна откоряка для чинуш, почему бензина в стране не хватает.
Это уже даже не смешно....
 
 

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