В Казахстане продолжится ретрансляция российских телеканалов

Ретрансляция телеканалов "НТВ-Мир", "РТР Планета", "Россия 24", "Россия Культура" на территории Казахстана будет продолжена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и коммуникаций, передает Tengrinews.kz.



В результате проведенных переговоров между руководством Министерства информации и коммуникаций РК и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ достигнута договоренность о сохранении до 1 марта 2018 года для казахстанских кабельных операторов телевещания существующего уровня лицензионной стоимости телеканалов "НТВ-Мир", "РТР Планета", "Россия 24", "Россия Культура".



"В связи с этим ретрансляция указанных российских телеканалов на территории Республики Казахстан будет продолжена", - подчеркнули в пресс-службе МИК.



Как отметили в ведомстве, в начале 2018 года состоятся переговоры, на которых будут обсуждены все аспекты сотрудничества в области телерадиовещания между двумя странами.