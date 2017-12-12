Шахтеры "АрселорМиттал Темиртау" продолжают оставаться под землей, передает Tengrinews.kz.



Как ранее сообщалось, около 200 человек четвертой (ночной) смены четырех шахт не поднялись на поверхность.

При этом на поверхность поднялись представители шахтеров, чтобы встретиться с руководством компании АО "АрселорМиттал Темиртау".



Об этом сообщается на сайте акимата Карагандинской области. "Встреча прошла при участии профсоюза угольщиков "Қорғау" и руководства областного акимата. Диалог продолжается", - отметили в акимате. 11 декабря жители Шахтинска по рассылке в WhatsApp получили информацию о митинге на центральной площади города.



К 19.00 на площади у Дворца культуры Шахтинска начали собираться люди. Среди них жены и другие члены семей горняков. К собравшимся вышли представители акимата Шахтинска, заместитель акима области по социальным вопросам Жандос Абишев, заместитель акима области по вопросам энергетики, ЖКХ и ЧС Анатолий Шкарупа и заместитель прокурора области Мейрам Таутенов. Жандос Абишев заявил, что "вопрос о повышении зарплаты горнякам был уже решен с участием представителей профсоюза "Қорғау" и АО "АМТ".



По коллективному договору все пункты подписаны и повышение зарплаты планировалось с 1 января 2018 года". Некоторые из собравшихся привели с собой маленьких детей и школьников и, несмотря на мороз, отказывались войти в ДК Шахтинска. Жены и члены семей горняков говорили, что таким образом они проявляют солидарность с бастующими под землей братьями-шахтерами. Спустя некоторое время жители все же прошли в зал ДК.



"Сейчас в шахтах идет переговорный процесс, во все четыре шахты спустились инициативные группы, местные исполнительные органы, инспекция труда и представители АО "АМТ". Шахтеры выбрали по три представителя от каждой шахты в инициативную группу для переговоров. По зарплате идет обсуждение. В среднем заработная плата повысится от 5 до 30 процентов", - заявил Абишев. Напомним, 11 декабря шахтеры "АрселорМиттал Темиртау" после смены не поднялись на поверхность.



По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы, улучшения условий труда.