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"Не можем сказать, живы ли все". В КНБ озвучили количество казахстанских детей в горячих точках

Просмотров:464 Опубликовано: Сегодня, 10:06
"Не можем сказать, живы ли все". В КНБ озвучили количество казахстанских детей в горячих точках
Фото РИА Новости
Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков рассказал, сколько казахстанских детей находятся в зонах боевых конфликтов за рубежом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе заседания в Сенате Парламента РК Нургали Билисбеков сообщил, что в настоящее время на родину возвращены 63 ребенка, ожидается прибытие ориентировочно еще 50 детей. "Сразу скажу, что в настоящее время в Сирийско-Иракской зоне находятся 390 детей в возрасте до 16 лет - 214 мальчиков и 176 девочек. Это значительные цифры.

Безусловно, нам предстоит огромная работа по реабилитации детей", - сказал зампред КНБ. Он отметил, что спецслужбы стараются максимально вести поименный контроль детей, которые находятся в горячих точках. "Но, называя эти цифры, мы не можем гарантировать, что они соответствуют действительности. Безусловно, они все находятся в зоне активных войсковых операций и Сирийской армии, и коалиций.

Мы четко не можем сказать, живы ли все дети, которых мы назвали", - дополнил Нургали Билисбеков. "У нас есть сведения, что в зону бомбардировок попадают и граждане Казахстана. Мы пытаемся это перепроверять, но это сложная работа - там нет ни консульских служб, ни сами власти практически не контролируют зоны конфликта, но мы макисмально стараемся соответствующую работу проводить", - посетовал он.

Нургали Билисбеков заявил, что на данный момент начата организационная работа по обеспечению системной дерадикализации лиц, возвращающихся из зон террористической активности, в том числе детей. "В этой связи по инициативе АТЦ при Министерстве образования и науки создана межведомственная рабочая группа по выработке мер, направленных на реабилитацию детей, находившихся в зонах террористической активности", - заключил он.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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 Тихо (Посетители) Сегодня, 14:33
Цитата: Мустафа
Речь идет не о бармалеях, а о судьбах ни в чем неповинных детей.

Если не проводить аналогию внуки бывших басмачей теперь тут пытаются обелить детей игиловцев которые по гортань в крови невинных.Интересная у Мустафы философия.
 
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 Ёж (Посетители) Сегодня, 14:10
Цитата: Мустафа
Речь идет не о бармалеях, а о судьбах ни в чем неповинных детей.

Ты в курсе, надеюсь, в каком духе бармалеи воспитывают своих детей? Это будут такие же головорезы, как и их родители. А куда денут родителей этих невинных ангелочков? Закопают в Сирии или будут исправлять в нашей стране?
 
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Мустафа (Посетители) Сегодня, 13:38
Цитата: Ёж
В Сирии бармалеев разбили. Теперь хотят спрятать выживших в Казахстане? Их ждут в гейропе!


Речь идет не о бармалеях, а о судьбах ни в чем неповинных детей.
 
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  • Mestnyi
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 Ёж (Посетители) Сегодня, 12:45
В Сирии бармалеев разбили. Теперь хотят спрятать выживших в Казахстане? Их ждут в гейропе! fuck
 
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  • бася
  • Мимоза
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  • Mestnyi
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 RED SUN (Посетители) Сегодня, 11:38
А зачем их возвращать?! Что бы они потом росли рядом с нашими детьми, пропагандируя экстремистские течения? Ответственность за их сломанные судьбы и расшатанную психику, лежит на фанатиках родителях, чье место в тюрьме, а еще лучше под землей...
 
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 Тихо (Посетители) Сегодня, 11:00
Дети и жёны бандитов.
 
 

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