"Не можем сказать, живы ли все". В КНБ озвучили количество казахстанских детей в горячих точках

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков рассказал, сколько казахстанских детей находятся в зонах боевых конфликтов за рубежом, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ходе заседания в Сенате Парламента РК Нургали Билисбеков сообщил, что в настоящее время на родину возвращены 63 ребенка, ожидается прибытие ориентировочно еще 50 детей. "Сразу скажу, что в настоящее время в Сирийско-Иракской зоне находятся 390 детей в возрасте до 16 лет - 214 мальчиков и 176 девочек. Это значительные цифры.



Безусловно, нам предстоит огромная работа по реабилитации детей", - сказал зампред КНБ. Он отметил, что спецслужбы стараются максимально вести поименный контроль детей, которые находятся в горячих точках. "Но, называя эти цифры, мы не можем гарантировать, что они соответствуют действительности. Безусловно, они все находятся в зоне активных войсковых операций и Сирийской армии, и коалиций.



Мы четко не можем сказать, живы ли все дети, которых мы назвали", - дополнил Нургали Билисбеков. "У нас есть сведения, что в зону бомбардировок попадают и граждане Казахстана. Мы пытаемся это перепроверять, но это сложная работа - там нет ни консульских служб, ни сами власти практически не контролируют зоны конфликта, но мы макисмально стараемся соответствующую работу проводить", - посетовал он.



Нургали Билисбеков заявил, что на данный момент начата организационная работа по обеспечению системной дерадикализации лиц, возвращающихся из зон террористической активности, в том числе детей. "В этой связи по инициативе АТЦ при Министерстве образования и науки создана межведомственная рабочая группа по выработке мер, направленных на реабилитацию детей, находившихся в зонах террористической активности", - заключил он.