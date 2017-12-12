Более 600 шахтеров "АрселорМиттал Темиртау" остаются под землей - министр

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала ситуацию с шахтерами "АрселорМиттал Темиртау", передает Tengrinews.kz.
"Под землей более 600 человек находится. Переговоры ведутся. Чуть позже результаты переговоров будут оглашены", - заявила министр после заседания правительства. "Сейчас восемь шахт. Все восемь шахт дали своих представителей - 32 человека. Это те люди, которые сели за стол переговоров", - привела данные Тамара Дуйсенова.
Она сообщила, что переговоры стартовали сегодня утром. "С девяти часов они начали. Как закончатся переговоры, мы обязательно сообщим вам", - сообщила журналистам министр. По данным Тамары Дуйсеновой, основные требования работников: увеличение заработной платы. "Сегодня самая минимальная работа в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча - 326 тысяч тенге. Сейчас это основной вопрос", - отметила Тамара Дуйсенова, говоря о выдвигаемых шахтерами требований.
Министр добавила, что шахтеры требуют оплаты больничных листов до 100 процентов. "Самое главное сейчас - все необходимые меры, касающиеся медицинской помощи, питания в таком же режиме передаются", - подчеркнула Тамара Дуйсенова. Напомним, 11 декабря шахтеры "АрселорМиттал Темиртау" после смены не поднялись на поверхность.
По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.