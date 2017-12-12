«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 12 Декабря
+4...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 335.05 KZT
  • €1 = 395.12 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Более 600 шахтеров "АрселорМиттал Темиртау" остаются под землей - министр

Просмотров:509 Опубликовано: Сегодня, 12:01
Более 600 шахтеров "АрселорМиттал Темиртау" остаются под землей - министр
Дод землей более 600 человек
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала ситуацию с шахтерами "АрселорМиттал Темиртау", передает Tengrinews.kz.

"Под землей более 600 человек находится. Переговоры ведутся. Чуть позже результаты переговоров будут оглашены", - заявила министр после заседания правительства. "Сейчас восемь шахт. Все восемь шахт дали своих представителей - 32 человека. Это те люди, которые сели за стол переговоров", - привела данные Тамара Дуйсенова.

Она сообщила, что переговоры стартовали сегодня утром. "С девяти часов они начали. Как закончатся переговоры, мы обязательно сообщим вам", - сообщила журналистам министр. По данным Тамары Дуйсеновой, основные требования работников: увеличение заработной платы. "Сегодня самая минимальная работа в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча - 326 тысяч тенге. Сейчас это основной вопрос", - отметила Тамара Дуйсенова, говоря о выдвигаемых шахтерами требований.

Министр добавила, что шахтеры требуют оплаты больничных листов до 100 процентов. "Самое главное сейчас - все необходимые меры, касающиеся медицинской помощи, питания в таком же режиме передаются", - подчеркнула Тамара Дуйсенова. Напомним, 11 декабря шахтеры "АрселорМиттал Темиртау" после смены не поднялись на поверхность.

По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sweetestsin (Посетители) Сегодня, 15:13
Мне как то рассказывали еще 2014 году что у них там условия в плане льгот плохие
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Алёна Логинова (Главные редакторы) Сегодня, 13:39
Уважаемые пользователи, для личного общения переходите в ЛС.

шеф-редактор газеты
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • бася
 Taidan (Посетители) Сегодня, 13:33
Слушатель, а вы для начала рискните, как они, спуститься туда под землю на 500 метров, да вы сразу намочите штаны - гарантию даю...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • KARATAU
  • бася
 Ёж (Посетители) Сегодня, 12:50
Власть сожрет их в ближайшие дни. Думаю, провокаторы уже на старте. Желаю вам выжить, шахтеры!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:40
Red Sun
Узень, сценарий номер 2. Может быть
 
-2
  • Taidan
  • бася
 Не поддерживаю Поддерживаю
Слушатель (Посетители) Сегодня, 12:39
RED SUN,
само собой им щас поднимут зарплату, они на это и рассчитывают, на халяву, как счастливым нефтяникам подняли с 400 000 до 600 000

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Mestnyi
  • Taidan
  • KARATAU
  • Normal
  • Vladimir_aktau
  • бася
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:39
Работяги по жизни, никогда без причин не бостуют. Если, эти 600 человек решились на это, значит все настолько плохо и ужасно, что терпеть нет сил.

Слушатель
Не найдут. Шахтерская работа самая трудная в мире работа. Работать под землей, в 40-50 градусах. Да и болезни которые бывают после 10,20-ти лет работы, не стоит этих зарплат.
Такую зарплату можно заработать работаю консультантом в каком-то технодоме.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Dj_Snow
  • Mestnyi
  • Normal
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 12:25
Слушатель,
люди за копейки трясутся что их уволят, а эти прям самоуверенные какие то что они очень нужны работодателям и им на замену будто никого не найдут за 300 000

Представь, что могут сотворить 600 потерявших работу мужиков, причем очень озлобленных 600 мужиков, опять в спину стрелять будут?!
 
-6
  • бася
  • RED SUN
  • Mestnyi
  • Taidan
  • Морской
  • Normal
 Не поддерживаю Поддерживаю
Слушатель (Посетители) Сегодня, 12:08
самая минимальная работа в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча - 326 тысяч тенге


люди за копейки трясутся что их уволят, а эти прям самоуверенные какие то что они очень нужны работодателям и им на замену будто никого не найдут за 300 000
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
Акции и скидки компании

Скидка На Создание Сайтов 20%

Веб-студия Artvision.kz

Скидка На SEO Продвижение Сайтов 20%

Веб-студия Artvision.kz

Новогодняя программа!

«Karvon»

Новогодние подарки от кондитерской фабрики

ТОО "Рахат-Актау"

Новогодние подарки от кондитерской фабрики

ТОО "SWIT City"

Новогодние подарки для детей

COMMON MARKET

Яркие, веселые новогодние детские праздники.

Пинта
 

Как попасть сюда?

2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика