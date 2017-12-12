Более 600 шахтеров "АрселорМиттал Темиртау" остаются под землей - министр

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала ситуацию с шахтерами "АрселорМиттал Темиртау", передает Tengrinews.kz.



"Под землей более 600 человек находится. Переговоры ведутся. Чуть позже результаты переговоров будут оглашены", - заявила министр после заседания правительства. "Сейчас восемь шахт. Все восемь шахт дали своих представителей - 32 человека. Это те люди, которые сели за стол переговоров", - привела данные Тамара Дуйсенова.



Она сообщила, что переговоры стартовали сегодня утром. "С девяти часов они начали. Как закончатся переговоры, мы обязательно сообщим вам", - сообщила журналистам министр. По данным Тамары Дуйсеновой, основные требования работников: увеличение заработной платы. "Сегодня самая минимальная работа в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча - 326 тысяч тенге. Сейчас это основной вопрос", - отметила Тамара Дуйсенова, говоря о выдвигаемых шахтерами требований.



Министр добавила, что шахтеры требуют оплаты больничных листов до 100 процентов. "Самое главное сейчас - все необходимые меры, касающиеся медицинской помощи, питания в таком же режиме передаются", - подчеркнула Тамара Дуйсенова. Напомним, 11 декабря шахтеры "АрселорМиттал Темиртау" после смены не поднялись на поверхность.



По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.