Шахтёры в ответ на заявления министра прислали свои корешки о зарплате

Шахтёры утверждают, что не получают сумм, озвученных министром труда и социальной защиты РК Тамарой Дуйсеновой. В доказательство своих слов, они направили в СМИ фотографии своих зарплатных квитанций.



Суммы в них разнятся. Самая маленькая зарплата, судя по полученным квитанциям, равна 187 000 тенге. Затем идут суммы в 204 000, 256 000 и 268 000. Все шахтёры, которые решили обнародовать свою зарплату, работают в шахтах, где идёт добыча угля.



"На монтажно-демонтажном участке на монтаже заплатили 203 тысячи по 3 разряду. Хотя на монтаже огромные деньги гуляют. Но за минусом всех вычетов на руки получаем копейки. А, когда монтажа нет, зарплата 180 тысяч", – рассказал корреспонденту informburo.kz шахтёр Дмитрий с шахты им. Ленина.



Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова высказалась по поводу трудового спора, возникшего на "АрселорМиттал Темиртау". По её словам, сотрудники ремонтных бригад получают, как минимум, 208 000 тенге. А в шахтах, где идёт добыча, минимальная заработная плата составляет 326 000 тенге.



11 декабря, на "АрселорМиттал Темиртау" разгорелся трудовой спор. Шахтёры потребовали увеличения зарплат на 100% и отказались подниматься на поверхность.