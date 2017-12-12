Шахтёры в ответ на заявления министра прислали свои корешки о зарплате

Зарплаты, указанные в корешках меньше тех, о которых говорила министр Дюйсенова
Шахтёры утверждают, что не получают сумм, озвученных министром труда и социальной защиты РК Тамарой Дуйсеновой. В доказательство своих слов, они направили в СМИ фотографии своих зарплатных квитанций.
Суммы в них разнятся. Самая маленькая зарплата, судя по полученным квитанциям, равна 187 000 тенге. Затем идут суммы в 204 000, 256 000 и 268 000. Все шахтёры, которые решили обнародовать свою зарплату, работают в шахтах, где идёт добыча угля.
"На монтажно-демонтажном участке на монтаже заплатили 203 тысячи по 3 разряду. Хотя на монтаже огромные деньги гуляют. Но за минусом всех вычетов на руки получаем копейки. А, когда монтажа нет, зарплата 180 тысяч", – рассказал корреспонденту informburo.kz шахтёр Дмитрий с шахты им. Ленина.
Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова высказалась по поводу трудового спора, возникшего на "АрселорМиттал Темиртау". По её словам, сотрудники ремонтных бригад получают, как минимум, 208 000 тенге. А в шахтах, где идёт добыча, минимальная заработная плата составляет 326 000 тенге.
11 декабря, на "АрселорМиттал Темиртау" разгорелся трудовой спор. Шахтёры потребовали увеличения зарплат на 100% и отказались подниматься на поверхность.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.