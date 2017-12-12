Фигуранты дела о хищениях в ЕНПФ заявили, что ждали деньги из Швейцарии. Об этом на суде в Алматы сообщил учредитель ТОО "Бузгул Аурум" Бахытжан Кенжебаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отметим, согласно предъявленным обвинениям, 6 октября 2016 года АО "Единый накопительный пенсионный фонд" приобретены облигации на общую сумму пять миллиардов тенге. Однако департамент рисков АО "ЕНПФ" рекомендовал воздержаться от сделки.



В правоохранительных органах подчеркнули, что в результате государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме пять миллиардов тенге. При этом за заключение данной сделки руководителями ТОО должностным лицам АО "ЕНПФ" передана взятка в особо крупном размере, заявляли в прокуратуре.



В свою очередь, по словам Кенжебаева, в Казахстан поступило бы 264 миллиона долларов, если бы не его арест в декабре 2016 года. Он обвиняется по статье 189, часть 4, пункт 2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". "Весной 2017 года, есть в материалах уголовного дела документ, в Казахстан должно было поступить 137 миллионов долларов из Швейцарии.



Общая сумма инвестиций должна была быть 264 миллиона долларов на пятилетний срок, в том числе на проект развития "Бузгул-1", "Бузгул -2". Почему весной? Должна была завершиться разведка. Что помешало? Арест в декабре 2016 года. С первого транша должны были быть выкуплены облигации у ЕНПФ", - сказал Кенжебаев.



Также на скамье подсудимых по этому делу:



- Руслан Ерденаев (экс-председатель правления АО "ЕНПФ"), обвиняется по статьям 189, часть 4, пункт 2 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", 366, часть 4 "Получение взятки в особо крупном размере" УК РК; - Дабыр Медетбеков (экс-заместитель председателя правления АО "ЕНПФ"), обвиняется по статьям 189, часть 4, пункт 2, 366, часть 4 УК РК;



- Муса Бахтов (экс-начальник управления департамента рисков АО "ЕНПФ"), обвиняется по статьям 28, часть 5 - 189, часть 4, пункт 2 "Пособничество в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере" УК РК;



- Азат Найзагарин (директор ТОО "Бузгул Аурум"), обвиняется по статьям 189, часть 4, пункт 2 и 28, часть 5 - 367, часть 4 "Пособничество в даче взятки" УК РК;



- Талгас Туртаев (общий знакомый Кенжебаева и Медетбекова, заместитель директора ТОО "МегаТрансАзия"), обвиняется по статье 368, часть 1 "Посредничество во взяточничестве" УК РК.



Ранее адвокаты фигурантов по делу ЕНПФ прокомментировали задержание и арест своих подзащитных.



Финансовый регулятор начал проверку по операциям, осуществленным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов, 21 декабря 2016 года.