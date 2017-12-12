Минобороны РК до конца текущего года планирует принять от РФ комплексы С-300

Министр обороны РК Сакен Жасузаков на заседании правительства рассказал об освоении ведомством средств на текущий год, передает корреспондент Zakon.kz.



«По вопросу исполнения бюджета за 11 месяцев этого года Минобороны выделены средства, на сегодняшний день освоены средства на 89%. Остаток неосвоенных средств составил 39 млрд тенге. У нас есть ряд причин, которые явились неосвоением, сейчас процесс освоения идет», - сказал он.





При этом замглавы ведомства заверил премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, что до конца года остатки средств будут освоены на 100%.



«Мы будем стараться, Бакытжан Абдирович, мы планируем максимально (…). Думаем, что к концу года освоим по вопросам боеприпасов, вещевое имущество, продовольствием и ЗИПы. Кроме того, в связи с тем, что по средствам противовоздушной обороны у нас идет приемка, Российская Федерация уже поставила объекты на нашей территории Сарышаган, но сам процесс идет, они сдают, мы принимаем. К 20-му числу (декабря) мы планируем принять комплекс С-300 и и к нему КПС», - проинформировал С. Жасузаков.