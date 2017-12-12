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Минобороны РК до конца текущего года планирует принять от РФ комплексы С-300

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 16:36
Минобороны РК до конца текущего года планирует принять от РФ комплексы С-300
Фото: Интерфакс
Министр обороны РК Сакен Жасузаков на заседании правительства рассказал об освоении ведомством средств на текущий год, передает корреспондент Zakon.kz.

«По вопросу исполнения бюджета за 11 месяцев этого года Минобороны выделены средства, на сегодняшний день освоены средства на 89%. Остаток неосвоенных средств составил 39 млрд тенге. У нас есть ряд причин, которые явились неосвоением, сейчас процесс освоения идет», - сказал он.


При этом замглавы ведомства заверил премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, что до конца года остатки средств будут освоены на 100%.

«Мы будем стараться, Бакытжан Абдирович, мы планируем максимально (…). Думаем, что к концу года освоим по вопросам боеприпасов, вещевое имущество, продовольствием и ЗИПы. Кроме того, в связи с тем, что по средствам противовоздушной обороны у нас идет приемка, Российская Федерация уже поставила объекты на нашей территории Сарышаган, но сам процесс идет, они сдают, мы принимаем. К 20-му числу (декабря) мы планируем принять комплекс С-300 и и к нему КПС», - проинформировал С. Жасузаков.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 19:40
Зачем нам это?
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 17:13
На С-400 не потянули
 
 

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