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Эксперты рассказали, кто стоит за взлетом биткоина

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 21:03
Эксперты рассказали, кто стоит за взлетом биткоина
Фото: РИА Новости
Рекордный рост биткоина обеспечивает активность инвесторов-одиночек из Азии, считают аналитики, пишет РИА Новости.

По мнению главного рыночного стратега трейдинговой платформы IG Group Криса Уэстона, основной спрос на криптовалюты создают азиаты, активно использующие их для онлайн-покупок.

"Похоже на то, что за всем этим стоит среднестатистический Джо, который и близко не так искушен в финансах, как профессиональный менеджер инвестиционного фонда", — сказал эксперт в интервью газете The Wall Street Journal.

После того, как власти начали ограничивать оборот криптовалют, главными движущими силами на этом рынке стали инвесторы из Японии, Южной Кореи и Вьетнама, отмечает издание. По данным исследовательской фирмы CryptoCompare, к ноябрю на их долю пришлось около 80% объема торгов.

Эксперты уверены, что жителей технологичных азиатских стран, где хорошо развита онлайн-торговля, привлекает сама идея виртуальных валют. Кроме того, на рынке не столь активны институциональные инвесторы, из-за чего каждый потенциальный покупатель биткоина считает, что может неплохо заработать.

"Это первый в истории пузырь без банкротов. Никогда еще не было такого, чтобы обычные люди срывали куш. Ажиотаж велик, а инвесторы с Уолл-Стрит все еще делают свои расчеты", — считает исполнительный директор консалтинговой компании Rithholtz Wealth Management Джошуа Браун.

На прошлой неделе курс биткоина вновь установил рекорд, преодолев отметку в 18 тысяч долларов. За год эта криптовалюта выросла более, чем в 16 раз.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Pavelmwest
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MY3bIKAHT (Посетители) Сегодня, 21:30
Стремительный взлет влечет за собой болезненное падение. Очень похоже на пирамиду. Не думаю что стоит рассматривать биток как источник инвестиций, - то же самое что играть в казино. Так же и не стоит его майнить, в золотую лихорадку всегда зарабатывают продавцы лопат(оборудования для добычи), не редко сами "продавцы лопат" пускали слух о золотых жилах. Старая схема в новой обертке question ? Я лучше постою в сторонке и погляжу чем весь ажиотаж закончится. А вот технология блокчеин я считаю это будущее всех процессов.

В себе убить поможет дилетанта божественная сущность музыканта
 
 

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