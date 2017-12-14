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Если казахстанские таможенники будут работать в России, что плохого? - Путин

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 19:39
Если казахстанские таможенники будут работать в России, что плохого? - Путин
Неформальная встреча стран СНГ состоится в конце декабря 2017 года.
Неформальная встреча стран СНГ состоится в конце декабря 2017 года. Об этом во время ежегодной пресс-конференции сообщил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Одно из направлений нашей будущей совместной работы это информационные технологии. Сейчас мы вырабатываем алгоритм не только в торговле нефтью, газом, не только в сфере транспорта, но и общие алгоритмы в сфере цифровых технологий", - сказал глава России. По словам Путина, это важное направление.

"Мы со всеми моими коллегами об этом говорили, и я думаю, что в конце этого месяца еще раз соберемся и поговорим неформально. Мы соберемся, я думаю, в рамках неформальной встречи стран СНГ и с коллегами из Евразийского экономического союза поговорим об этом. Вот в этом на этом пути мы и сможем преодолеть сложности", - добавил он.

Также он прокомментировал обсуждающийся вопрос создания совместных постов. "Некоторые мои коллеги считают, что это неправильно, но я постараюсь их все-таки убедить: что плохого в том, что на нашей таможне будут появляться таможенники из Беларуси или Казахстана и будут работать какое-то время вместе с коллегами, а наши будут появляться на их таможенных постах? Это не нарушает принцип суверенитета, это просто делает работу таможни более прозрачной.

Ну и нужно вводить, конечно, новые технологии перемещения товаров через границу", - сказал он. Путин отметил также изменение в лучшую сторону структуры взаимного товарооборота. Путин подчеркнул, что создание Евразийского экономического союза - это большое достижение государств. "Это подтверждается тем, что растет внутренний товарооборот, внутренний экспорт - это видно на цифрах. Даже с теми странами, которые совсем недавно присоединились, у них тоже есть совокупный положительный результат", - сказал он.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:46
Ёж,
Таможня берет добро lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • Сергей Владимиров
 Ёж (Посетители) Сегодня, 20:05
Аристарх, договорись с таможней! money
 
 

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