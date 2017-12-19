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Внук вице-премьера Азербайджана отправится за решетку

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 13:42
Внук вице-премьера Азербайджана отправится за решетку
Фото Sputnik
К шести годам лишения свободы приговорил Бакинский суд по делам о тяжких преступлениях внука председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев АР Али Гасанова — Наиля Аллахвердиева, сообщает корреспондент Sputnik Азербайджан из зала суда.

Аллахвердиев обвинялся по статьям 264 (побег с места дорожно-транспортного происшествия) и 263 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств и дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек) Уголовного кодекса АР.

В понедельник, 18 декабря, судья предоставил слово государственному обвинителю Рамину Нагдалиеву, который попросил суд изъять из дела Аллахвердиева статью 264 (побег с места дорожно-транспортного происшествия) УК АР и приговорить подсудимого к семи годам лишения свободы.

Учитывая приведенные доводы защиты Наиля Аллахвердиева о том, что последний не сбегал с места происшествия, а потому вину свою по данной части не признает, суд изъял из дела подсудимого статью 264 УК АР.

Напомним, что 3 августа в 21:30 перед зданием Азербайджанской государственной академии художеств на проспекте Гейдара Алиева Наиль Аллахвердиев, управляя автомобилем марки Mercedes Gelandewagen, затеял гонки с автомашиной марки Mazda.

Двигаясь на высокой скорости, водитель Gelandewagen налетел на попутную автомашину и от столкновения потерял управление. Вылетев с основной дороги на второстепенную, он сбил троих пешеходов и влетел в ограждение, вследствие чего машина загорелась. В результате аварии погибли два человека — пассажир машины и пешеход. Еще два пешехода, супруги из Турции, получили тяжелые травмы.

6 августа был задержан водитель автомобиля Mazda Мирмухаммед Исмайлов. Наримановский районный суд избрал в отношении него месяц административного ареста. В тот же день был задержан Аллахвердиев, в отношении которого суд Хатаинского района избрал меру пресечения — арест сроком на четыре месяца.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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бася (Посетители) Сегодня, 15:00
если б там турки не пострадали,тоже откупились бы..а так вроде как надо соблюсти статус правовой страны
 
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  • Lesnik
 Куку (Посетители) Сегодня, 14:56
Цитата: Lesnik
А у нас Усенову 15 суток за убийство накатили.

В Казахстане уголовный кодекс - для бедных.
Для богатых - это прейскурант с ценами lol
 
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  • бася
  • Lesnik
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 14:12
Дураков везде хватает, а вот суд подкупной явно в КЗ
 
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  • бася
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 14:07
А у нас Усенову 15 суток за убийство накатили. Выходит, наш суд гуманнее. umnik
 
 

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