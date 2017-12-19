Внук вице-премьера Азербайджана отправится за решетку

К шести годам лишения свободы приговорил Бакинский суд по делам о тяжких преступлениях внука председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев АР Али Гасанова — Наиля Аллахвердиева, сообщает корреспондент Sputnik Азербайджан из зала суда.
Аллахвердиев обвинялся по статьям 264 (побег с места дорожно-транспортного происшествия) и 263 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств и дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек) Уголовного кодекса АР.
В понедельник, 18 декабря, судья предоставил слово государственному обвинителю Рамину Нагдалиеву, который попросил суд изъять из дела Аллахвердиева статью 264 (побег с места дорожно-транспортного происшествия) УК АР и приговорить подсудимого к семи годам лишения свободы.
Учитывая приведенные доводы защиты Наиля Аллахвердиева о том, что последний не сбегал с места происшествия, а потому вину свою по данной части не признает, суд изъял из дела подсудимого статью 264 УК АР.
Напомним, что 3 августа в 21:30 перед зданием Азербайджанской государственной академии художеств на проспекте Гейдара Алиева Наиль Аллахвердиев, управляя автомобилем марки Mercedes Gelandewagen, затеял гонки с автомашиной марки Mazda.
Двигаясь на высокой скорости, водитель Gelandewagen налетел на попутную автомашину и от столкновения потерял управление. Вылетев с основной дороги на второстепенную, он сбил троих пешеходов и влетел в ограждение, вследствие чего машина загорелась. В результате аварии погибли два человека — пассажир машины и пешеход. Еще два пешехода, супруги из Турции, получили тяжелые травмы.
6 августа был задержан водитель автомобиля Mazda Мирмухаммед Исмайлов. Наримановский районный суд избрал в отношении него месяц административного ареста. В тот же день был задержан Аллахвердиев, в отношении которого суд Хатаинского района избрал меру пресечения — арест сроком на четыре месяца.
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