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Российским паралимпийцам запретили упоминать в соцсетях о своем гражданстве

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 16:26
Российским паралимпийцам запретили упоминать в соцсетях о своем гражданстве
Фото: ТАСС
Российским паралимпийцам, получившим допуск к квалификационным стартам к Играм в Пхёнчхане под паралимпийским флагом, запрещено публиковать в социальных сетях сообщения, в которых они ассоциируют себя со своей страной. Об этом ТАСС сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Российские лыжники и биатлонисты, претендующие на участие в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, на прошлой неделе в канадском Канморе выполнили квалификационный норматив. Всего доступ к Играм, которые пройдут в марте, получили 34 российских спортсмена.

"Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России, - сказала Громова. - Даже в социальных сетях. Да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать [принятое решение]".

Тренер рассказала, что многие иностранные спортсмены на соревнованиях изменили отношение к россиянам в худшую сторону. "Если раньше с нашими ребятами все общались нормально, то теперь просто проходят мимо", - отметила она.

"Вы же видели, сколько мы здесь медалей завоевали (59 - прим. ТАСС), которые они без нас между собой делили. Получается, для них главное - победа любой ценой, и они готовы переступить через честь, достоинство и дружбу", - добавила Громова.

Российские спортсмены по причине дисквалификации Паралимпийского комитета России были допущены к квалификационным стартам под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК). Вопрос их участия в предстоящей Паралимпиаде будет решен 19 декабря на заседании исполкома МПК, решение будет объявлено через трое суток.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 10 )

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  • Ёж
 sashall (Посетители) Сегодня, 20:38
Победить на олимпиаде потеряв флаг и честь, кому она нужна такая победа.
Интересно, а если бы сказали что участвовать можно только с голой ж**** или сменив пол, тоже вопили бы про не отступать и всю жизнь хотел?... Позор спортсменам, предавшим и страну и своих товарищей, которых ни за что лишили и медалей и будущего! Позорники. Видите ли одна у них жизнь, можно подумать у других их две. За баблом они едут и личной славой
 
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Trykster (Посетители) Сегодня, 17:54
Цитата: Швейк
Во все времена ботанов, не умеющих давать сдачи и постоять за себя, чморили в первую очередь.
bravo
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:53
Ёж,
Да нафиг это чинушам от спорта? Они рубят на этом столько бабла, что плевать хотели и на Родину, и на гимн, и на флаг. У них все ТАМ. И че, они станут сс...ь против ветра? crazy
 
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 Trykster (Посетители) Сегодня, 17:53
Избежать позорного участия в олимпиаде ещё можно если хорошо подумать и решить для себя кто ты патриот или тряпка под ногами МОК.
 
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 Ёж (Посетители) Сегодня, 17:46
В последнее время все чаще склоняюсь к мысли, что России нужно создавать свою альтернативу олимпиаде. Как и гейровидению. Чтобы не тягаться в силе с наркошами-амфитаминщиками и всякими бородатыми потаскушками. Тут или ты, или тебя. Без вариантов.
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:39
Ну шо, олимпЕйцы, вы думали, что если вы покаянно нагнагнетесь перед Западом, то вас просто легонько отшлепают по заднице? Счазззз! Они теперь сделают с вами кое-что другое. Причём, без вазелина smeh

ЗЫ. Во все времена ботанов, не умеющих давать сдачи и постоять за себя, чморили в первую очередь. Я уже говорил здесь слова Черчиля о выборе между войной и позором. Вы теперь имеете и то, и другое по полной программе bazar stena
 
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 17:25
Похоже WADA и МОК решили считать допингом гражданство РФ. dada
 
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 Ёж (Посетители) Сегодня, 17:18
RED SUN,
Ты напоминаешь мне Табаки из "Книги джунглей".
 
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 RED SUN (Посетители) Сегодня, 17:02
Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России

Совсем соседей зачморили... unsmile зря они так жестко с ними.
 
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 Lesnik (Посетители) Сегодня, 17:00
Бойкотировать нужно всю эту гадость. Пусть сами в этой своей грязи ковыряются.
 
 

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