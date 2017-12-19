Российским паралимпийцам запретили упоминать в соцсетях о своем гражданстве

Российским паралимпийцам, получившим допуск к квалификационным стартам к Играм в Пхёнчхане под паралимпийским флагом, запрещено публиковать в социальных сетях сообщения, в которых они ассоциируют себя со своей страной. Об этом ТАСС сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.



Российские лыжники и биатлонисты, претендующие на участие в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, на прошлой неделе в канадском Канморе выполнили квалификационный норматив. Всего доступ к Играм, которые пройдут в марте, получили 34 российских спортсмена.



"Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России, - сказала Громова. - Даже в социальных сетях. Да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать [принятое решение]".



Тренер рассказала, что многие иностранные спортсмены на соревнованиях изменили отношение к россиянам в худшую сторону. "Если раньше с нашими ребятами все общались нормально, то теперь просто проходят мимо", - отметила она.



"Вы же видели, сколько мы здесь медалей завоевали (59 - прим. ТАСС), которые они без нас между собой делили. Получается, для них главное - победа любой ценой, и они готовы переступить через честь, достоинство и дружбу", - добавила Громова.



Российские спортсмены по причине дисквалификации Паралимпийского комитета России были допущены к квалификационным стартам под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК). Вопрос их участия в предстоящей Паралимпиаде будет решен 19 декабря на заседании исполкома МПК, решение будет объявлено через трое суток.

