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Первый канал отказался от «Иронии судьбы» перед Новым годом

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 17:23
Первый канал отказался от «Иронии судьбы» перед Новым годом
Кадр из фильма
Кинофильм «Ирония судьбы, или С легким паром» впервые за 10 лет покажет не Первый канал. 31 декабря лента выйдет на «России 1», рассказала «Ленте.ру» представитель ВГТРК Виктория Арутюнова.

По словам источника «Ленты.ру» на Первом канале, решение связано с правами на показ. Источник на другом федеральном канале пояснил, что согласно договоренностям каналов с «Мосфильмом», владеющим правами на картину, «есть пакет фильмов, который должен ротироваться между каналами, как Евровидение».

Взамен «Иронии судьбы» Первому каналу предоставили фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», которые в прошлый раз показывала «Россия 1», уточняет собеседник «Ленты.ру».

Распределение касается не только новогоднего эфира, а всего года в целом. В переделе участвуют только Первый канал и «Россия 1».

Первый канал транслировал «С легким паром» в предновогоднем эфире начиная с 2007 года.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Ёж
 xerox (Посетители) Сегодня, 20:47
Lesnik,
Можно и онлайн посмотреть, но ассоциация все равно сбивается.
 
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  • Юрий Спассков
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 20:12
xerox,
Да ладно, перещелкнешь канал и все.
 
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  • Lesnik
 xerox (Посетители) Сегодня, 20:09
Очень жаль. Этот фильм Всегда крутился на первом.
 
 

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