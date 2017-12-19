Георгиевскую ленту предложили сделать символикой России на Олимпиаде

Российским спортсменам предложили использовать георгиевскую ленту в качестве символики на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. С такой идеей выступил бобслеист, депутат Госдумы Алексей Воевода. Его слова приводит «Интерфакс».
«А я бы георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную георгиевскими лентами. Почему нет?» — сказал он. По его мнению, эти символы победы и мужества подняли бы дух российских олимпийцев, вынужденных выступать без национального флага.
18 декабря Воевода был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Решение было принято по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Игр 2014 года.
5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к нарушению антидопинговых правил. Они смогут выступить в нейтральном статусе под олимпийским флагом.
На Олимпиаде в Сочи Воевода завоевал золото в соревнованиях двоек и четверок во главе с Александром Зубковым. Эти медали были отобраны у россиян из-за дисквалификации Зубкова.
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