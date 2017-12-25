Три фармкомпании обязались наладить производство инсулинов в Казахстане

Три казахстанских производителя планируют выпускать 19 наименований инсулина. Это решит проблему с перебоями обеспечения пациентов препаратами.
Казахстанские производители "Карагандинский фармацевтический комплекс", "Хикма СНГ" и "Элеас" в рамках долгосрочных договоров с "СК-Фармацией" в скором времени планируют начать выпуск 19 наименований инсулинов, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Сейчас в Казахстане насчитывается более 300 тысяч больных сахарным диабетом, и ежегодно эта цифра растёт. Поэтому, как отметили в министерстве, в таких условиях собственное производство противодиабетических препаратов обретает всё большую социальную значимость.
По словам исполняющей обязанности председателя правления "СК-Фармации" Шарии Исмухановой, для обеспечения пациентов с сахарным диабетом единый дистрибьютор ежегодно закупает 22 наименования инсулинов. В 2017 году он купил инсулинов на общую сумму 6,6 млрд. тенге.
Тем не менее при обеспечении пациентов инсулинами время от времени возникают перебои.
"Увеличиваются и темпы роста заболевания, и его выявляемость, поэтому не всегда медицинским организациям удаётся правильно спланировать требуемые объёмы, и в течение года они увеличивают свой заказ. А на дополнительную закупку лекарств уходит драгоценное время", – отметила Шария Исмуханова.
По словам руководителя единого дистрибьютора, решением проблемы станет отечественное производство инсулинов.
"В настоящее время у нас заключены три долгосрочных договора с отечественными компаниями, которые планируют в ближайшие годы запустить производство инсулинов – это компании "Карагандинский фармацевтический комплекс", "Хикма СНГ" и "Элеас", победившие в открытом конкурсе на базе единого дистрибьютора".
По условиям договора, компании в течение пяти лет должны наладить выпуск препаратов в соответствии с международными стандартами надлежащей производственной практики GMP. "Карагандинский фармацевтический комплекс" планирует выпускать восемь наименований инсулинов, ещё восемь – компания "Элеас". А в рамках проекта недавно вошедшего на казахстанский рынок инвестора Hikma Pharmaceuticals планируется наладить выпуск еще трёх наименований инсулинов.
Как только производство фармацевтической продукции мирового уровня будет налажено в Казахстане, в течение последующих десяти лет инсулины для бесплатного обеспечения пациентов с сахарным диабетом будут закупаться у них.
25 декабря диабетическая ассоциация Казахстана (ДАРК) вместе с представителями общественности призвала Правительство не торопиться с переходом на аналоги инсулина – так называемые биосимиляры. По их словам, такой тенденции стоит ожидать из-за регистрации аналогичных лекарственных препаратов (дженериков) в Казахстане. Способствовать распространению биосимиляров также будет и закон о госзакупках, согласно которому в тендере побеждает та компания, которая предложит наиболее выгодные условия. Как заявила исполнительный директор Фонда диабетического просвещения Наталья Тукалевская, экономить на инсулине нельзя.
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